Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Котировки нефти развернулись вниз

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - К вечеру пятницы котировки нефти развернулись вниз, хотя росли утром. Неделю они завершают повышением в связи с медленным восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих 95,7% нефтедобычи в регионе. По данным на четверг, ситуация улучшилась незначительно, и работа 93,69% добывающих мощностей до сих пор не восстановлена.

"Кажется, ущерб, нанесенный ураганом Ида, является более серьезным, чем последствия какого-либо другого урагана, за исключением, может быть Харви или Катрины, поскольку под удар попали ключевые добывающие операции в Мексиканском заливе, - отмечает старший аналитик The Price Futures Group по нефтегазовому сектору Фил Флинн. - Добыча восстанавливается более медленно, чем обычно".

К 18:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,22%) к уровням закрытия четверга, до $72,87 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,39 (0,56%), до $69,6 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Снижению цен в пятницу способствовали слабые данные по американскому рынку труда, уменьшившие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса. По информации Минтруда США, количество рабочих мест в американской экономике в августе увеличилось на 235 тысяч, минимальными темпами за 7 месяцев.

Brent WTI Ида США Мексиканский залив Минтруда

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи впервые в истории достиг 4000 пунктов

"Роснефть" вышла из капитала "Томскнефти"

Суд арестовал имущество семьи депутата Госдумы Олега Колесникова

Сергей Ролдугин и Эмин Агаларов выступят перед элитой России и ФРГ в Царском Селе

Восточный экономический форум - 2021

Греф счел, что Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи

Греф счел, что Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября вырастет до $227,2

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября вырастет до $227,2
Восточный экономический форум - 2021

Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5

Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5

Источники ждут в сентябре объявления "Ренессанс страхования" о выходе на IPO

Восточный экономический форум - 2021

Греф заявил, что прибыль Сбербанка в 2021 г. достигнет ориентира в 1 трлн руб.

Восточный экономический форум - 2021

Глава Якутии предложил разрешить добычу разных ископаемых на одном участке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');