Котировки нефти развернулись вниз

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - К вечеру пятницы котировки нефти развернулись вниз, хотя росли утром. Неделю они завершают повышением в связи с медленным восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих 95,7% нефтедобычи в регионе. По данным на четверг, ситуация улучшилась незначительно, и работа 93,69% добывающих мощностей до сих пор не восстановлена.

"Кажется, ущерб, нанесенный ураганом Ида, является более серьезным, чем последствия какого-либо другого урагана, за исключением, может быть Харви или Катрины, поскольку под удар попали ключевые добывающие операции в Мексиканском заливе, - отмечает старший аналитик The Price Futures Group по нефтегазовому сектору Фил Флинн. - Добыча восстанавливается более медленно, чем обычно".

К 18:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,22%) к уровням закрытия четверга, до $72,87 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,39 (0,56%), до $69,6 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Снижению цен в пятницу способствовали слабые данные по американскому рынку труда, уменьшившие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса. По информации Минтруда США, количество рабочих мест в американской экономике в августе увеличилось на 235 тысяч, минимальными темпами за 7 месяцев.