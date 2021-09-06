Рубль утром умеренно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро сдержанно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль проседает к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,72-72,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,86 руб./$1 (+13,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,44 руб./EUR1 (+4 копейки к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,36 копеек к уровню закрытия 3 сентября, до 78,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,55 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,66 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослабление рубля к доллару и евро на старте торгов 6 сентября вызвано снижением цен на нефть. Слабые статданные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, умерили оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса.

Вместе с тем, в понедельник утром стало известно о планах Саудовской Аравии понизить цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья в октябре. Как сообщила госкомпания Saudi Aramco, цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель. Цены на нефть для покупателей из стран Средиземноморья уменьшатся на $0,1 за баррель. Для США и стран Северо-Западной Европы цены на нефть не изменятся.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,8 за баррель, что на 1,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,56 за баррель, что на 1,05% ниже уровня на закрытие рынка 3 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник ощутимо растут: японский Nikkei 225 на 1,78%, китайский CSI 300 - на 1,92%. В то же время фьючерс на американский индекс S&P 500 незначительно проседает - на 0,03%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал недельный спад на фоне не оправдавших ожидания статистических данных по рынку труда. Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле.

Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость улучшения показателей по рынку труда перед тем, как регулятор сможет начать сворачивать масштабную программу выкупа облигаций.