Нефть Brent подорожала до $72,54 за баррель

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Москве во вторник составляет $72,54 за баррель, что на $0,32 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,39 (0,5%) – до $72,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,14 за баррель, что на $0,15 (0,22%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $0,7 (1%) - до $69,29 за баррель.

В центре внимания трейдеров в том числе остается ситуация в Мексиканском заливе.

Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановлена после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ, на которых приходится нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 1 млн баррелей в сутки, или около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США, сообщило Минэнерго страны.

Поддержку нефтяным котировкам оказывает снижение доллара США.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.