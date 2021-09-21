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Минфин заложил в проект бюджета на 3 года 1,6 трлн руб. расходов из ФНБ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Расходы из Фонда национального благосостояния на финансирование инвестпроектов на ближайшую трехлетку составят 1,6 трлн рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматривался проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

"Запланированы и меры дополнительного стимулирования экономики. Это и льготные бюджетные кредиты субъектам РФ, это и возможности регионов по использованию средств от реструктуризации бюджетных кредитов и направлению их на развитие экономики, и средства ФНБ, которые будут использованы на приоритетные проекты социально-экономического развития в объеме 1,6 трлн рублей", - заявил Силуанов.

При этом, по его словам, вопросы инвестирования средств ФНБ "увязываются с вопросами сохранности фонда, устойчивости бюджета и параметрами ДКП".

Антон Силуанов Минфин ФНБ

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