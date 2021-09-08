Большая часть экспортных поставок леса в августе из Приморья направлена в КНР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт лесоматериалов в августе 2021 года из Приморского края и Сахалинской области составил 204,6 тыс. кубометров, основным импортером является КНР.

В сообщении Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области говорится, что большая часть экспортированной в августе продукции имеет приморское происхождение (190,1 тыс. кубометров). Кроме того, через приморские фитосанитарные посты направлены на экспорт партии лесоматериалов из 8 других регионов России - Хабаровского края, Иркутской и Костромской областей, Еврейской автономной области, Красноярского края, а также Республик Башкортостан, Марий Эл и Удмуртской республики. В августе деловая древесина и лесоматериалы из Приморья экспортированы в КНР, Японию и Республику Корея.

Основным импортером лесопродукции является КНР. В частности, в августе в Китай оформлено 201,4 тыс. кубометров деловой древесины и лесоматериалов. Кроме того, Управлением Россельхознадзора в августе оформлены на экспорт в КНР 1,4 тыс. кубометров шпона, 160,3 тонны деревянных палочек для еды, а также опилки и другая лесопродукция. В Японию направлено 907 кубометров деловой древесины и лесоматериалов.

В августе через приморские фитосанитарные посты оформлено на экспорт в Республику Корея 110 кубометров лесопродукции, а также 2,3 тыс. тонн топливных пеллетов. Из Сахалинской области в Республику Корея поставлена партия пиломатериалов объемом 626 кубометров.