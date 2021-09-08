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Свердловский ФПП начал помогать предпринимателям в выпуске облигаций

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил новый вид финансовой поддержки бизнеса - содействие в выпуске облигаций, сообщает пресс-служба фонда.

"В линейке финансовых инструментов фонда представлено несколько видов займов до 5 млн рублей, а также гарантийная поддержка. Новый инструмент поддержки - содействие в выпуске облигаций - позволяет привлекать более серьезные суммы на различные бизнес-проекты. Можем работать как с эмитентами из числа малых и средних предприятий, так и с крупным бизнесом. Уже сейчас видим, что отклик от предпринимателей очень большой, тема выпуска облигаций их интересует", - приводит пресс-служба слова директора СОФПП Валерия Пиличева.

В фонд обратились 10 компаний, желающих разместить облигации. Управляющая компания для образовательных организаций ООО "4К" уже зарегистрировала и разместила облигации при консультационной поддержке СОФПП. Программа облигаций на сумму 1 млрд рублей была зарегистрирована 16 августа в Национальном расчетном депозитарии. Позднее состоялся дебютный выпуск коммерческих облигаций на общую сумму 25 млн рублей.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством Свердловской области. Курируется министерством инвестиций и развития Свердловской области.

Свердловская область

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