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Мосбиржа до конца сентября запустит вечерние торги облигациями

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует до конца сентября 2021 года запустить вечернюю торговую сессию на рынке облигаций, сообщил "Интерфаксу" член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Мосбиржи" Игорь Марич.

"(Запустить вечернюю сессию на рынке облигаций - ИФ) мы планируем до конца сентября", - сказал он в кулуарах Московского финансового форума.

Ранее биржа сообщала, что осенью запустит торги на рынке облигаций с 19:00 до 23:50 по московскому времени, не раскрывая точные даты.

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На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.

Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры.

Сейчас торги облигациями проходят с 10:00 по 19:00 в ходе основной сессии биржи.

В настоящее время на вечерних торгах Московской биржи, которые проводятся с 19:00 до 23:50, можно заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами.

На рынке облигаций Московской биржи обращаются ОФЗ, субфедеральные, муниципальные, ипотечные и корпоративные облигации. Объем размещенных выпусков облигаций за последние пять лет вырос более чем в два раза и сейчас оставляет 32,6 трлн рублей.

Московская биржа

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