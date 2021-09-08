Мосбиржа планирует запустить утренние торги акциями в начале декабря

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует в начале декабря 2021 года запустить утреннюю сессию на рынке акций (7:00-10:00 по московскому времени), сообщил "Интерфаксу" член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Мосбиржи" Игорь Марич.

"До конца года мы запустим (утренние торги акциями - ИФ). В начале декабря, я думаю, скорее всего", - сказал он в кулуарах Московского финансового форума.

Как сообщалось, утренние торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов "Мосбиржа" запустила с 1 марта. Таким образом, торги на этих рынках сейчас проводятся с 7:00 до 23:50 - длительность торгового дня выросла с 14 до 17 часов в сутки. Ранее торги на этих рынках стартовали в 10:00. Ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.

С 22 июня 2020 года на рынке акций Московской биржи в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составляет 14 часов. Сейчас в вечернюю сессию торгуются российские ценные бумаги из состава индекса МосБиржи, а также иностранные акции, БПИФ и ETF.

Мосбиржа также планирует запустить вечерние торги на рынке облигаций до конца сентября этого года.