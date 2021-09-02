ЦБ ждет появления базы неквалов, заслуживших право покупать сложные фининструменты

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Банке России надеются, что через несколько лет в России появится общая база неквалифицированных инвесторов, которые успешно прошли тестирование для покупки более сложных финансовых продуктов, что помогло бы им не сдавать экзамен у каждого нового брокера, а просто предоставлять свои результаты из реестра.

Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в ходе эфира в Instagram.

"Пока такой базы инвесторов нет. Но ее нет чисто технически. Я надеюсь, что брокеры ее за небольшое время создадут - может быть, за 1-2-3 года (я сейчас не берусь прогнозировать). И когда будет единая база, то сдача теста у одного брокера будет засчитываться, в том числе, другим брокерам. Сейчас пока такой базы нет, тест сдается у каждого брокера, скажем так, индивидуально. Большинство людей работают с каким-то одним брокером и редко переходят, только если их не устраивает качество обслуживания", - сказал он.

С 1 октября 2021 года неквалифицированный инвестор, чтобы купить более сложный финансовый продукт или инструмент, должен будет пройти тест у своего брокера на знание специфики этого актива. При покупке облигаций со структурным доходом тестирование стало обязательным с 1 сентября.

Тестирование разделено на два блока. Первый - "Самооценка" - включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок.

Второй блок - "Знание" - состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование: маржинальные необеспеченные сделки; производные финансовые инструменты; договоры репо; структурные облигации; паи закрытых паевых инвестиционных фондов; облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России; облигации российских "дочек" иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России; облигации со структурным доходом, отвечающие установленным Банком России требованиям к уровню кредитного рейтинга; акции, не включенные в котировальные списки; иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного Банком России перечня; иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный регулятором перечень.

Вопросы будут отличаться в зависимости от типа продукта, который хочет приобрести неквалифицированный инвестор. Для положительного результата тестирования нужно будет ответить на все вопросы из этого блока.

Если инвестор не прошел тестирование, то он может купить инструмент только на 100 тысяч рублей. При этом ограничений на пересдачу тестов не предусмотрено. Тестирование проводится бесплатно.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, допущенные к организованным торгам, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).