В Минфине сочли, что сентябрьские соцвыплаты ощутимо не повлияют на инфляцию до конца года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сентябрьские социальные выплаты не окажут значимого влияния на инфляцию в России до конца текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Структура дополнительных расходов - она смещена, это правда. Она больше смещена в выплаты социальные, соответственно, в те, которые могут привести к дополнительному потребительскому спросу. Мы с ЦБ тоже консультировались. Не думаем, что это какой-то значимый эффект будет оказывать на инфляцию до конца года", - сказал Колычев в кулуарах Московского финансового форума в среду.

Он напомнил, что подобные выплаты несколько лет назад, хотя и в меньшем объеме, не оказали большого влияния на инфляцию.

"Столько много факторов на инфляцию влияют. Думаю, инфляция овощей больше влияет на инфляцию, чем соцвыплаты, потому что с точки зрения бюджета у нас ничего не поменялось по большому счету, поменялась структура расходов дополнительно", - добавил замминистра.

"С точки зрения бюджета в экономику поступает ровно столько денег, сколько и должно было поступить. Все дополнительные ненефтегазовые доходы, которые принесла экономика, обратно возвращаются в экономику", - отметил он.

ЦБ РФ ранее сообщил, что разовые соцвыплаты могут привести к некоторому перераспределению траектории роста цен между отдельными месяцами, но это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику (ДКП).

Путинские выплаты пенсионерам и военным

Президент России Владимир Путин в августе анонсировал единовременные выплаты пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тыс. рублей и военнослужащим - в среднем по 15 тыс. рублей. По его словам, необходимость такой меры была вызвана инфляцией в 6,5% (на тот момент - ИФ), которая "подъедает" пенсионные накопления граждан. Эти выплаты, согласно указам президента, должны быть произведены в сентябре.

По оценкам Минфина, расходы на эти выплаты составят около 500 млрд рублей и будут профинансированы за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, которые оцениваются в 1,6-1,7 трлн рублей по итогам 2021 года.

Годовая инфляция в РФ, согласно данным Росстата, на 30 августа 2021 года ускорилась до 6,77% с 6,67% на 23 августа, 6,52% на 16 августа, 6,51% на 9 августа и 6,46% на конец июля. Таким образом, годовая инфляция на 30 августа находилась на максимальном значении с августа 2016 года (тогда она равнялась 6,9%).