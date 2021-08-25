Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Кремль счел, что единовременные выплаты пенсионерам не разгонят инфляцию

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Принимаемых правительством и Центробанком мер достаточно для сдерживания инфляции на фоне инициированных президентом РФ единовременных выплат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о рисках роста инфляции из-за единовременных выплат российским пенсионерам и военным, о которых ранее объявил глава государства.

По словам Пескова, консенсуса у аналитиков насчет влияния выплат на инфляционные процессы нет, и существует аргументированная точка зрения, что выплаты существенно не подстегнут инфляцию.

"Безусловно, и Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем", - подчеркнул Песков.

Президент Владимир Путин 22 августа на встрече с единороссами предложил выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. Он объяснил, что инфляция в 6,5% "подъедает" пенсионные накопления граждан и им нужно помочь.

Накануне, 24 августа, глава государства подписал указы о единовременных выплатах пенсионерам в сентябре этого года.

Владимир Путин Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Суд в ФРГ не стал освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС

Суд в ФРГ не стал освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС
Афганистан во власти талибов

Талибам досталось больше ста российских вертолетов

Талибам досталось больше ста российских вертолетов

Хакасия заявила о нехватке мощностей РЖД по вывозу угля на восток

"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2021" подписал контракты на более чем 2 млрд евро

"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2021" подписал контракты на более чем 2 млрд евро
Афганистан во власти талибов

Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану

Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану

Forbes сообщил о росте состояния основательницы Wildberries на 1200% за год

Рынки акций Британии и ФРГ выросли во вторник

Рынки акций Британии и ФРГ выросли во вторник

Газ в Европе вслед за нефтью восстановился до $546/тыс. кубометров

Газ в Европе вслед за нефтью восстановился до $546/тыс. кубометров
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');