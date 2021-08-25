Кремль счел, что единовременные выплаты пенсионерам не разгонят инфляцию

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Принимаемых правительством и Центробанком мер достаточно для сдерживания инфляции на фоне инициированных президентом РФ единовременных выплат, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о рисках роста инфляции из-за единовременных выплат российским пенсионерам и военным, о которых ранее объявил глава государства.

По словам Пескова, консенсуса у аналитиков насчет влияния выплат на инфляционные процессы нет, и существует аргументированная точка зрения, что выплаты существенно не подстегнут инфляцию.

"Безусловно, и Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем", - подчеркнул Песков.

Президент Владимир Путин 22 августа на встрече с единороссами предложил выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. Он объяснил, что инфляция в 6,5% "подъедает" пенсионные накопления граждан и им нужно помочь.

Накануне, 24 августа, глава государства подписал указы о единовременных выплатах пенсионерам в сентябре этого года.