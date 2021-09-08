"Роснефть" вернула себе 3-е место в РФ по уровню капитализации

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Капитализация "Роснефти" достигла 5,86 трлн рублей, компания вернула себе третье место по уровню рыночной капитализации в России, утраченное днем ранее. С этой позиции "Роснефть" потеснила "НОВАТЭК", капитализация которой сейчас опустилась до 5,852 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", смена позиций в рейтинге произошла вследствие разной динамики акций "Роснефти" и "НОВАТЭКа". Так, если ценные бумаги "Роснефти", снижавшиеся накануне на фоне падения нефтяных цен, в среду перешли к росту благодаря развернувшимся вверх нефтяным фьючерам (в ходе торгов 8 сентября акции компании прибавляют в цене более 1%), то котировки акций "НОВАТЭКа" перешли к снижению - потери в ходе торгов в среду составляют порядка 0,5%.