Uniper задумался о продаже активов "Юнипро" в рамках перехода к ВИЭ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий энергохолдинг Uniper рассматривает возможность продажи традиционной генерации своей дочерней компании в России ПАО "Юнипро", рассказали "Интерфаксу" четыре источника на российском энергорынке.

По их словам, в последнее время со стороны "Юнипро" исходит инициатива избавления от активов в традиционной генерации и перехода в возобновляемую и водородную энергетику.

Два источника "Интерфакса" говорят, что компания рассматривает возможность продажи, в том числе, отдельных электростанций. Одним из претендентов на покупку активов "Юнипро" являются структуры Андрея Мельниченко (в числе его активов - АО "СУЭК" и входящая в него "Сибирская генерирующая компания"), знает один из них.

Ранее в контексте покупки активов "Юнипро" упоминалась "Интер РАО", менеджмент которой говорил, отвечая на соответствующие вопросы, что рассматривает любые возможности на рынке M&A.

Какие-то решения касательно судьбы активов "Юнипро" могут быть приняты уже этой осенью, ожидает один из источников "Интерфакса".

Представитель Uniper отказался от комментариев. Представитель СУЭК пока не ответил на запрос "Интерфакса".

Весной 2019 года вопрос о продаже "Юнипро" поставил один из миноритарных акционеров Uniper фонд Knight Vinke, так как это мешало Fortum получить контроль в немецкой компании. Предложение Knight Vinke тогда было отклонено, а позже регуляторное ограничение в РФ, мешавшее Fortum совершить сделку, было снято.

При этом новая стратегия Fortum, которому теперь принадлежит 76,1% Uniper, в значительной степени направлена на развитие возобновляемой энергетики, тогда как в составе немецкой компании как в России, так и в Германии есть угольные электростанции. В стратегии Fortum сообщается, что компания планирует постепенно трансформировать российский бизнес в сторону возобновляемой энергетики, со временем сокращая влияние ископаемого топлива.

Дочерняя компания Fortum в России ПАО "Форум" уже имеет портфель активов в возобновляемой энергетике объемом порядка 2 ГВт при общей установленной мощности компании 4,7 ГВт.

Летом 2021 г. предправления Uniper Клаус-Дитер Маубах рассказывал, что компания сохраняет интерес к российскому рынку и не планирует его покидать, наоборот, ищет новые сферы для развития в условиях стратегии декарбонизация.

"Мы не планируем никакого ухода с рынка. Мы просто будем искать новые возможности работы в России. Мы сейчас как раз осматриваемся в поисках таких возможностей, и они есть", - говорил он, отмечая, что речь идет о ВИЭ и водороде.

Российский менеджмент "Юнипро" в ходе последних телефонных конференций с инвесторами неоднократно заявлял о планах участия в ближайших конкурсных отборах проектов ДПМ ВИЭ (гарантируют инвесторам возврат средств в течение 15 лет с доходностью 12% годовых).

ПАО "Юнипро" (до 22 июня 2016 г. - ОАО "Э.ОН Россия") зарегистрировано 4 марта 2005 г. в Сургуте. В состав компании входят пять тепловых электрических станций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73% (в свою очередь контролируется финским Fortum, которому в России также принадлежат 94,88% ПАО "Фортум" и около 30% ПАО "ТГК-1" ).