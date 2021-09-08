ВТБ стал владельцем 32,9% "Первого канала"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по вхождению ВТБ в капитал "Первого канала" закрыта: банк стал владельцем 32,89% акций АО, говорится в сообщении кредитной организации.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года подписал указ о снижении доли государства в АО "Первый канал" с 51% до 34%. Одновременно в целях финансового оздоровления "Первого канала" было принято решение увеличить его уставный капитал. ВТБ, который в 2019-2020 годах был совладельцем канала, выразил готовность вновь стать его акционером, том числе через конвертацию части кредита в акции.

О том, что сделка будет закрыта в ближайшее время, говорил на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2021.

"Это очень важный актив. Вы знаете, он несет и коммерческую часть, что нас интересует, и несет идеологическую нагрузку. Поэтому достаточно большое время заняли переговоры с акционером, с государством, с менеджментом, который играет, конечно, тоже ключевую роль, по тому, как мы выстраиваем систему взаимоотношений, взаимных интересов, какие расходы государство должно нести, если оно какие-то функции ожидает от "Первого канала"", - говорил Костин.

"Мы считаем, что "Первый канал" вполне может зарабатывать приличные деньги, платить дивиденды, чего раньше не было, и на это нацелены. (...) Мы, как финансовый партнер, прежде всего, и будем стараться помочь менеджменту в улучшении именно коммерческой составляющей. Но, повторяю, с государством тоже надо договариваться", - отмечал он.

До сделки контрольный пакет акций "Первого канала" находился у государства, структуры "Национальной медиа группы" контролировали 29%.