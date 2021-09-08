Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ВТБ стал владельцем 32,9% "Первого канала"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по вхождению ВТБ в капитал "Первого канала" закрыта: банк стал владельцем 32,89% акций АО, говорится в сообщении кредитной организации.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года подписал указ о снижении доли государства в АО "Первый канал" с 51% до 34%. Одновременно в целях финансового оздоровления "Первого канала" было принято решение увеличить его уставный капитал. ВТБ, который в 2019-2020 годах был совладельцем канала, выразил готовность вновь стать его акционером, том числе через конвертацию части кредита в акции.

О том, что сделка будет закрыта в ближайшее время, говорил на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2021.

"Это очень важный актив. Вы знаете, он несет и коммерческую часть, что нас интересует, и несет идеологическую нагрузку. Поэтому достаточно большое время заняли переговоры с акционером, с государством, с менеджментом, который играет, конечно, тоже ключевую роль, по тому, как мы выстраиваем систему взаимоотношений, взаимных интересов, какие расходы государство должно нести, если оно какие-то функции ожидает от "Первого канала"", - говорил Костин.

"Мы считаем, что "Первый канал" вполне может зарабатывать приличные деньги, платить дивиденды, чего раньше не было, и на это нацелены. (...) Мы, как финансовый партнер, прежде всего, и будем стараться помочь менеджменту в улучшении именно коммерческой составляющей. Но, повторяю, с государством тоже надо договариваться", - отмечал он.

До сделки контрольный пакет акций "Первого канала" находился у государства, структуры "Национальной медиа группы" контролировали 29%.

ВТБ Первый канал

Новости по теме

Новости

Цены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 года

Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться с 1 октября

Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться с 1 октября

Uniper задумался о продаже активов "Юнипро" в рамках перехода к ВИЭ

Газ в Европе подорожал до $671/тыс. куб. метров

Цена алюминия на LME подскочила до максимума с 2008 года

Цена алюминия на LME подскочила до максимума с 2008 года

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 г. до 4,2%

Мосбиржа планирует запустить утренние торги акциями в начале декабря

Мосбиржа до конца сентября запустит вечерние торги облигациями

Рубль в среду утром слабо проседает к доллару и евро на фоне снижения аппетита инвесторов к риску

Nasdaq во вторник обновил рекорд

Nasdaq во вторник обновил рекорд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');