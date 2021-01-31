В ВТБ не исключили конвертации части долга Первого канала в акции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Участие представителей ВТБ в новом составе совета директоров Первого канала подтверждает интерес банка к участию в его капитале, которое может быть реализовано посредством конвертации части долга телеканала в акции, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала, и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции", - сказали в банке.

Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании.

Накануне правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров АО "Первый канал", среди которых заявлены три представителя банка ВТБ.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 21 декабря подписал указ о снижении доли государства в АО "Первый канал" с 51% до 34%.