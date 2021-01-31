Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 580 474+511 251

В ВТБ не исключили конвертации части долга Первого канала в акции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Участие представителей ВТБ в новом составе совета директоров Первого канала подтверждает интерес банка к участию в его капитале, которое может быть реализовано посредством конвертации части долга телеканала в акции, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала, и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции", - сказали в банке.

Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании.

Накануне правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров АО "Первый канал", среди которых заявлены три представителя банка ВТБ.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 21 декабря подписал указ о снижении доли государства в АО "Первый канал" с 51% до 34%.

ВТБ Первый канал

Новости по теме

Новости

Посольство США в РФ подтвердило, что ФБК обратился к Байдену

Посольство США в РФ подтвердило, что ФБК обратился к Байдену

На акциях в Сибири задержаны несколько десятков протестующих

На акциях в Сибири задержаны несколько десятков протестующих
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 18,3 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 18,3 тыс. случаев коронавируса

Несанкционированные акции прошли на Дальнем Востоке

МВД передало дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января в СК

МВД передало дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января в СК

Кабмин выдвинул троих представителей ВТБ в совет директоров Первого канала

Что произошло за день: суббота, 30 января

РКН потребовал от Telegram прекратить распространение личных данных

"Медиазона" сообщила о протоколе на главреда за участие в акции

Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец" в Геленджике

Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец" в Геленджике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');