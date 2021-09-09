Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил снижение blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий начала сокращения стимулирующих мер Европейским центробанком; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%, при этом продолжилось ралли акций "Русала" вслед за ценами на алюминий.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4000,4 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1719,72 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 73,29 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-2,1%), "ММК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "Московской биржи" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "Северстали" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), расписки Ozon (-0,5%), акции АФК "Система" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+4,2%, до 69,58 рубля), "Газпром нефти" (+0,2%), банка ВТБ (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) подорожали в четверг на 1,6%, до $2837,5 за тонну, максимума с июня 2008 года, сообщает агентство Bloomberg. Цена алюминия в Шанхае увеличилась на 2,1%, до максимума с 2006 года.

Выросли акции ГК "Самолет" (+1,8%, до 4149 рублей) на корпоративных новостях.

Год Нисанов и структуры группы компаний "Киевская площадь" приобрели почти 10% акций девелопера "Самолет" у акционеров-основателей, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Рыночная стоимость 10% "Самолета" составляет около 25 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ситуация на внешних рынках утром в четверг негативная: индексы в Азии снижаются, как на глобальном контексте, так и в локальных историях. На сырьевом рынке больше позитива - алюминий продолжает дорожать, никель преодолел уровень $20000 за тонну. Нефть дорожает на фоне слабого восстановления производства в Мексиканском заливе.

Внешние рынки акций намекают на то, что отечественные индексы могут снизиться в начале дня. Однако сырьевые контракты, напротив, предполагают позитивную динамику российского рынка. Российский рынок акций от глубоких просадок продолжает спасать приток новых частных инвесторов.

От ЕЦБ в четверг изменений в ставках не ожидается, но могут быть объявлены решения по программе выкупа активов. В США выйдет традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

В США потери запасов нефти могут быть ощутимы. Добыча в Мексиканском заливе пока восстановлена до 20-25% от общего потенциала. Соответственно, потери с момента приготовления к урагану Ида могут уже достигать 18-19 млн баррелей. В Минэнерго США даже пересмотрели прогноз падения производства нефти: в текущем году оно сократится на 0,2 млн б/с вместо прежней оценки сокращения на 160 тыс. б/с, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает отката индекса МосБиржи ниже 4000 пунктов.

На глобальных рынках наблюдается усиление коррекционных настроений из-за дефицита поддерживающих новостей, вновь выведших опасения относительно распространения "дельта"-штамма COVID-19 на первый план, а также заявлений главы ФРБ Балларда об уместности начала сворачивания Федрезервом программ выкупа активов, несмотря на торможение прироста рабочих мест в США.

В четверг глобальные рынки останутся во власти продавцов. В центре внимания будет заседание ЕЦБ, на котором регулятор может сообщить о постепенном сворачивании антикризисных программ выкупа активов. На фоне ожидаемых неплохими недельных данных по безработице в США, над рынками могут продолжить довлеть опасения по скорому ужесточению политики ФРС.

В США в среду индексы акций снизились на 0,1-0,6% на фоне возросшей неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономики США после сильного второго квартала. Опасения у инвесторов вызывает как распространение нового штамма COVID-19 "дельта", так и постепенное сворачивание антикризисных мер поддержки экономики, пишет MarketWatch.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) 8 сентября, показал, что экономическая активность в США в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением "дельты", американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила в среду, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Тем временем, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что американский рынок труда, по его мнению, не показал прогресс в восстановлении, достаточный для того, чтобы ФРС могла приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций с нынешнего уровня в $120 млрд. Тем не менее, Уильямс ожидает, что американский ЦБ начнет сворачивание этой программы до конца текущего года.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард ранее заявил в интервью газете Financial Times, что Федрезерву не следует отказываться от планов сворачивания программы выкупа активов, несмотря на слабые августовские данные по рынку труда США.

В четверг в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 2,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

На инвесторов оказывает давление ситуация с распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", которая влияет на темпы экономического восстановления по всему миру.

Днем ранее в США региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС), показал, что экономическая активность в стране в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением "дельты", американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

В Японии приняли решение продлить меры по борьбе с распространением COVID-19 до конца сентября, поскольку количество инфицированных снижается очень медленно, что создает нагрузку на систему здравоохранения. Ранее сообщалось, что правительство может снять некоторые ограничения в случае, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, вероятно, оставит без изменений ключевую ставку, однако объявит о небольшом снижении темпов покупки активов в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), полагают аналитики и экономисты.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после роста на фоне затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида; цена Brent находится почти на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии накануне основных торгов акциями на "Мосбирже".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,69 за баррель (+0,1% и +1,3% в среду), октябрьская цена WTI - $69,3 за баррель (без изменений и +1,4% накануне).