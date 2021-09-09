Долговой рынок надеется уловить сигнал к окончанию цикла ужесточения ДКП. Обзор

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Участники долгового рынка морально готовы к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ, при этом вопрос - поднимут ее на 25 или на 50 базисных пунктов - никому не кажется принципиальным, намного важнее последующие комментарии регулятора. У большинства опрошенных "Интерфаксом" экспертов появилась надежда, что Банк России просигнализирует об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Если эта надежда оправдается, долговой рынок воспримет такую новость позитивно, независимо от того, на сколько базисных пунктов будет повышена ставка.

В ожидании смены курса

Все опрошенные "Интерфаксом" эксперты сходятся во мнении, что на ближайшем заседании ЦБ ключевая ставка будет повышена на 25 или 50 базисных пунктов. Причем они подчеркивают, что для рынка в текущих условиях не столь важно, какой именно шаг будет сделан.

"С технической точки зрения, ускорение инфляции в августе может служить сигналом для дополнительного повышения ставки на 25 базисных пунктов. Однако вкупе с другими рисками (бюджет и рынок труда), а также готовностью Банка России к действию на опережение в рамках текущего инфляционного цикла, "упреждающий" шаг на 50 базисных пунктов (до 7,0%) выглядит наиболее оправданным в текущей ситуации", - считает директор офиса рыночных исследований и аналитики Росбанка Евгений Кошелев.

С ним соглашается инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Григорий Жирнов: "По нашему мнению, Банк России в очередной раз повысит ключевую ставку на ближайшем заседании. При этом шаг повышения, скорее всего, будет меньше, чем на прошлом заседании, и составит 25-50 базисных пунктов. Само по себе такое повышение ставки вряд ли окажет заметное влияние на рынок ставок и настроения инвесторов. Важнее будет сигнал, который Банк России пошлет рынкам".

Именно ответ на вопрос о последующих комментариях окажет решающее влияние на ситуацию на публичном долговом рынке. И тут мнения экспертов расходятся. Большинство выражают надежду, что ЦБ смягчит свою жесткую риторику и намекнет: пятничное повышение ставки будет последним в текущем цикле. Реализация этого сценария позитивно скажется на рыночной конъюнктуре.

"Вполне возможно, что на этом цикл ужесточения ДПК завершится, и ЦБ перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике. Если эти прогнозы оправдаются, то рынок может отреагировать позитивно, даже несмотря на повышение ставки на 50 базисных пунктов. Повышение же ставки на 25 базисных пунктов с жесткой риторикой может привести к заметному снижению цен", - полагает, в частности, старший портфельный управляющий УК "Трансфингруп" Станислав Пономарев.

Однако есть на рынке и альтернативная точка зрения.

"Мы ожидаем сохранение жесткой риторики в последующем заявлении регулятора и возможность дальнейшего повышения ключевой ставки при условии продолжающегося роста инфляции. Мы не исключаем, что Банк России может повысить ключевую ставку до 7,25-7,50% до конца текущего года в случае сохранения высоких темпов инфляции или даже их ускорения ближе к концу года. Опубликованная ранее Банком России траектория (средние значения) ключевой ставки на текущий год позволяет это сделать", - считает старший аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По мнению Ермака, текущее повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов найдет свое отражение, в первую очередь, в ставках кратко- и среднесрочных выпусков ОФЗ. Не исключен их рост еще порядка 10-25 базисных пунктов от текущих уровней, однако это слабо повлияет на изменение доходности на долгосрочном конце "кривой" ОФЗ.

Осенняя активизация

После традиционного летнего затишья эмитенты начали активно возвращаться на первичный долговой рынок.

Опрошенные эксперты оценивают настроения инвесторов как осторожно позитивные.

"Инвесторы находятся в ожидании завершения цикла повышения ключевой ставки ЦБ и внимательно следят за развитием ситуации с инфляцией. На рынке сложился консенсус относительно высшей точки по ставке в этом цикле ужесточения монетарной политики в 7% с дальнейшим ее снижением до нейтрального уровня уже в следующем году. Минфин довольно успешно проводит аукционы, разместив ОФЗ на 95% от плана на третий квартал. В июле-августе усилился интерес иностранных инвесторов к российскому рынку, и их доля на рынке гособлигаций вновь превысила 20%", - напоминает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Александр Полютов.

При этом, по его словам, пока в большей степени активность проявляют банки, лизинговые компании и представители строительного сектора, в календаре размещений появляется все больше новых имен - дебютантов на долговом рынке.

Однако традиционные заемщики - крупнейшие компании топ-10 не нуждаются в дополнительном финансировании, их на первичном рынке практически нет.

Управляющие подчеркивают, что размещения проходят с узкими спредами к ОФЗ. Например, на днях собирал заявки РН-банк, который традиционно торговался с премией 130 базисных пунктов к ОФЗ, при этом он установил ставку с премией ниже 110 базисных пунктов.

В условиях дефицита размещений ведущих заемщиков участники рынка ждут прихода на рынок регионов.

В среду на Московском финансовом форуме замминистра финансов РФ Тимур Максимов заявил, что текущий год может стать рекордным с точки зрения объемов размещений региональных облигаций.

На той же сессии форума, посвященной субфедеральным бондам, замначальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко отметил, что в текущих условиях региональные облигации будут пользоваться спросом у инвесторов.

"В этом году пока эти ожидания не оправдываются, будем смотреть на вторую половину года, и здесь надеемся, что все-таки сделки будут, эмитенты выдут на рынок и на этом дефиците заемщиков, который сейчас наблюдается на рынке, смогут сделать хорошие сделки", - отметил Руденко.

В то же время Александр Ермак полагает, что оживление на рынке корпоративных облигаций после "августовской отпускной" связано не только с началом нового делового сезона, но и с желанием успеть разместить или собрать заявки на новые облигации до заседания Банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки.

Противоречивые прогнозы

Разные мнения участников рынка по поводу дальнейшей стратегии Банка России разделили экспертов на сторонников оптимистических и пессимистических прогнозов до конца года.

Одни надеются на рост рынка и видят его зачатки даже в текущей ситуации.

"Мы ожидаем, что уже в следующем году инфляция снизится до 4%, позволив ЦБ вновь перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Рынок постепенно закладывает такой сценарий - кривая ОФЗ в короткой части (2 - 5 лет) уже стала инвертированной", - полагает Григорий Жирнов.

"На мой взгляд, сейчас мы проходим пик по инфляции или близки к нему. В целом, в отсутствие внешних шоков, ожидаю сдержанный рост рынка до конца года", - добавляет Станислав Пономарев.

Однако Александр Ермак считает, что в случае дальнейшего ужесточения ДКП ситуация с ростом ставок на коротком конце кривой усилится, а значит, рассчитывать на новогоднее ралли пока преждевременно.

"Мы не ожидаем существенных изменений ставок на долговом рынке до конца года. Существует большая вероятность, что "кривая" доходности ОФЗ примет инверсную форму, принимая во внимание жесткие действия Банка России по ограничению инфляции, которые служат хорошей поддержкой ставок на долгосрочном конце "кривой" ОФЗ", - отмечает эксперт.