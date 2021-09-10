ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, большинство аналитиков ждет ее повышения 50 б.п

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассмотрит в пятницу вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ на 50 базисных пунктов (б.п.), некоторые экономисты допускают шаг в 25 б.п.

Банк России в июле, повысив ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5%, сопроводил решение заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ не стал уточнять сигнал перед сентябрьским заседанием, отметив, что июльское заявление "вполне актуально".

Объявленные президентом разовые выплаты пенсионерам заставили аналитиков пересмотреть оценки инфляции. При этом эксперты отмечали, этот фактор будет учтен на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ, но вряд ли окажет значительное влияние при принятии решения по ставке. Банк России чуть позже заявил, что сентябрьские соцвыплаты могут привести к некоторому перераспределению траектории роста цен между отдельными месяцами, но это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику (ДКП).

Годовая инфляция в августе 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 6,68% (максимума с августа 2016 года) с 6,46% на конец июля. Этот показатель на 6 сентября был в районе 6,74-6,75%. После выхода данных по инфляции чаша весов могла склониться в пользу повышения ставки на 50 б.п., отмечали ранее эксперты Sber CIB Investment Research. "Мы ждем, что в пятницу Банк России повысит ставку на 50 б.п., и представители регулятора, на наш взгляд, дадут такой же сигнал, как и на июльском заседании, что ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставок", - полагают аналитики.

Инфляция в России идет по траектории, которая может оказаться выше верхней границы июльского базового сценария Банка России (5,7-6,2%), отмечают экономисты "ВТБ Капитала". По их оценкам, годовая инфляция к концу 2021 года составит 6,4%. "Повышенный инфляционный фон связан как с перебоями в предложении, как это происходит с пассажирскими автомобилями, так и с сохранением достаточно мягких кредитных условий. На наш взгляд, Банк России повысит ключевую ставку в пятницу на 50 б.п. - до 7,0%, что станет верхней точкой данного цикла повышения ставок, поскольку мы ожидаем, что текущие темпы инфляции будут близки к целевым уже в начале 2022 года", - отмечают эксперты в обзоре.

Citi, банки "Уралсиб" и "Открытие", "Ренессанс Капитал", Sova Capital и инвестбанк "Синара" также ждут повышения ставки сразу на 50 б.п.

"В преддверии очередного заседания совета директоров Банка России на финансовом рынке складываются ожидания в пользу повышения ключевой ставки на 0,5 п.п. - до 7%, что соответствует прогнозу "Открытие Research". Непривычное отсутствие устных интервенций со стороны регулятора указывает на то, что эти ожидания его устраивают, и решение по ставке с высокой вероятностью окажется именно таким", - пишут аналитики в обзоре. При этом они не исключают вероятности повышения ставки на 25 б.п.

Именно такой шаг от регулятора в ближайшую пятницу ждут Альфа-банк, "Атон", ING и Bank of America.

"Мы ожидаем, что ключевая процентная ставка составит 6,75% по итогам сентябрьского заседания и 7,0% к концу этого года. Исходя из сочетания глобальных и внутрироссийских факторов, мы считаем, что повышение ставки на 25 б.п. - наиболее вероятный сценарий на заседании 10 сентября. Такое решение также оставляет инструментарий для реагирования в будущем, если риски новой волны пандемии пойдут на спад и/или если до конца года начнется ужесточение монетарной политики в США", - считают экономисты Альфа-банка.