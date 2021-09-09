Shell обратила внимание на разницу комиссий по эквайрингу в РФ

Компания хотела бы снизить плату за эквайринг до тарифов для фастфуда

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Shell считает комиссии за эквайринг для топливной розницы высокими, хотела бы их снизить до уровня тарифов, применяемых для предприятий быстрого питания. Об этом сообщил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов на брифинге в четверг.

Эквайринг – плата за прием карт, которую с продавца берут банки, обслуживающие его.

"Я думаю, что цель конечная – это Европа – 0,3-0,4%. Но промежуточная как минимум, для нашего бизнеса, я сейчас говорю от лица всей топливной розницы – это ставка интерчейндж в размере 0,5% (интерчейндж – это межбанковская комиссия, которую банк-эквайер переводит банку-эмитенту, картой которого покупатель рассчитался с продавцом – ИФ). Откуда эта цифра? Сейчас такая ставка интерчейндж существует и работает в России (мы сейчас не говорим про Европу) для ресторанов быстрого питания. И на круг стоимость эквайринга в этом бизнесе – 0,9% против 1,5% в бизнесе топливной розницы", - заявил Маслов.

Он отметил, что 1,5% – это средняя стоимость эквайринга для АЗС. "Я думаю, что существуют компании, когда они за так называемый high volume, за большие объемы, которые проходят через платежные системы, договариваются о более низких ставках. Но они не принципиально ниже, это не в разы ниже. В среднем бизнес оперирует со ставкой 1,4-1,5%", - пояснил Маслов.

Он также подчеркнул, что комиссия при оплате топлива картами "Мир" не ниже, чем у карт Visa и Mastercard. "Мы продаем клиентам по одной цене, неважно, каким образом ты оплачиваешь – Visa, Mastercard или "Мир". Кстати, ставка "Мир" не меньше Visa и Mastercard, что для меня удивительно, но это так пока", - добавил он.

Старший советник по взаимодействию с органами государственной власти Shell Юрий Фурса добавил, что компания не раз обращалась к властям по вопросу снижения стоимости эквайринга. Ответом была рекомендация пользоваться альтернативой, которую предлагает ЦБ – Системой быстрых платежей (СБП).

"Мы понимаем, что СБП не является панацеей сейчас. Почему? Потому что помимо СБП достаточно большой объем идет через элементы эквайринга. Да, сейчас уже подключился Сбербанк (к СБП - ИФ), по которому более 60% платежей идет через безналичную форму. Но, тем не менее, мы понимаем, что те ставки интерчейнджа, которые были установлены платежными системами международными несколько десятков лет назад, они не соответствуют современным реалиям бизнеса. И мы понимаем, что именно они должны быть снижены, потому что ставки интерчейнджа – это достаточно большая часть в общей процентовке ставки эквайринга", - отметил Фурса.

Маслов подчеркнул, что при использовании СБП комиссия составляет 0,4%. Чтобы стимулировать клиентов использовать этот вид оплаты, компания начисляет им повышенные бонусы.

В России под брендом Shell работает порядка 400 автозаправок.