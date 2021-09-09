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Рост ВВП еврозоны может превысить допандемийный уровень к концу 2021 года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рост экономики еврозоны, как ожидается, к концу текущего года превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны все больше усиливается", - отметила глава ЕЦБ.

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"Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям - наращивать производство", - сказала Лагард.

В то же время она отметила, что, несмотря на рост общего иммунитета к коронавирусу, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение штамма коронавируса "дельта" может затормозить полное открытие экономики еврозоны.

При этом Лагард отметила, что текущее ускорение инфляции, как ожидается, будет в основном носить временный характер, и ценовое давление будет усиливаться умеренными темпами.

ЕЦБ Кристин Лагард

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