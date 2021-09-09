Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро в ожидании повышения ставки ЦБ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка.

Курс доллара США составил 72,87 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,18 руб./EUR1, подешевев на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,58 копейки - до 78,86 рубля.

В ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка, и последующей за ним пресс-конференции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Мнения аналитиков относительно шага повышения ключевой ставки ЦБ РФ разделились: большинство экспертов ждет 50 базисных пунктов (б.п.), некоторые экономисты допускают 25 б.п.

Регулятор в июле, повысив ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5%, сопроводил решение заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ не стал уточнять сигнал перед сентябрьским заседанием, отметив, что июльское заявление "вполне актуально".

Сентябрьские соцвыплаты

Объявленные президентом РФ разовые выплаты пенсионерам заставили аналитиков пересмотреть оценки инфляции. При этом эксперты отмечали, этот фактор будет учтен на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ, но вряд ли окажет значительное влияние при принятии решения по ставке.

Банк России чуть позже заявил, что сентябрьские соцвыплаты могут привести к некоторому перераспределению траектории роста цен между отдельными месяцами, но это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику.

Годовая инфляция в августе 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 6,68% (максимума с августа 2016 года) с 6,46% на конец июля. Этот показатель на 6 сентября был в районе 6,74-6,75%.

Итоги заседания ЕЦБ

Кроме того, инвесторы сосредоточены на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). В четверг ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

Рост экономики еврозоны, как ожидается, превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса, к концу текущего года, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Между тем на рынке сохраняются опасения в отношении последствий нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой экономики в целом.

В США темпы экономического роста в июле-августе замедлились до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном экономическом обзоре Beige Book. Замедление экономической активности в большинстве округов в значительной степени связано с тем, что американцы стали меньше путешествовать, а также ходить в рестораны из-за опасений, связанных с распространением штамма "дельта".

Цены на нефть

Цены на нефть вернулись к небольшому снижению вечером в четверг. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подешевели на 0,19% - до $72,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,1% - до $69,29 за баррель.

Китай впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит снизить давление на местные НПЗ, сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам. Этот шаг позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке и эффективно гарантировать энергетическую безопасность страны", говорится в сообщении ведомства. При этом планируемые к продаже объемы нефти не уточняются.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,53 млн баррелей - до 423,87 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 7,4 млн баррелей.

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, в четверг пара "доллар-рубль" торгуется у нижней границы среднесрочного канала 72,5-74,5 руб./$1, пара "евро-рубль" также уже продолжительное время зажата в узком диапазоне 86-87 руб./EUR1 и сейчас находится вблизи его нижней границы. "Индекс МосБиржи торгуется вблизи исторической вершины 4000 пунктов, нефть сорта Brent перешла к небольшому снижению, но, тем не менее, находится вблизи пост-пандемийных максимумов, завтрашнее почти предопределенное повышение ключевой ставки на 25-50 б.п. - все эти факторы поддерживают спрос на национальную валюту. Уже в ближайшие дни не исключаем движения рубля ближе к цели 72 по доллару США и пробития вниз отметки 86 по евро", - отметил Капитанов.

"Доллар США сегодня вечером снижается и торгуется по 72,9 рубля - снова и снова бакс пробивает планку в 73 рубля то в одну, то в другую сторону, но далеко от нее все равно не отходит. Краткосрочно доллар может двигаться в диапазоне 72,5-73,5 рубля. Евро стоит 86,2 рубля, он все ближе к нижней границе среднесрочного диапазона 86-88 рублей", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 сентября на 31,31 копейки, до 73,129 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,37 копейки, до 86,4677 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 34,13 копейки по отношению к среде и составил 73,0433 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 31,01 копейки и составил 73,0407 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 382,541 млн, из которых $682,256 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 700,285 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 40,64 копейки, до 86,3921 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 37,9 копейки и составил 86,3376 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR640,821 млн, из которых EUR182,703 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR458,118 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 6,79% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 6,86% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев прибавили также по 4 б.п. каждая - до 7,04%, 7,35% и 7,42% годовых соответственно.