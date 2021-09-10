Polymetal может "подстроить" технологию автоклава в Совгавани под сырье с Кючуса

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal, если сам не купит золоторудное месторождение Кючус, готов сотрудничать с победителем аукциона, например, закупать у него концентрат, рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

При этом, отмечает другой источник, сейчас в стране, в том числе у самого Polymetal, нет мощностей, пригодных для переработки сырья с Кючуса. Для этого не подойдет даже строящийся второй автоклав Polymetal (АГМК-2), на котором можно будет перерабатывать концентраты двойной упорности и который компания планирует запустить в 2023 году.

С другой стороны, Polymetal также прорабатывает концепцию третьего автоклава - Тихоокеанского ГМК в Совгавани. По предварительным оценкам, он может быть запущен в 2027 году. Сообщалось, что технологическая схема будет идентична той, что реализуется на проекте АГМК-2, но стадия проектирования пока такая, что можно предусмотреть изменения, которые позволят перерабатывать концентрат с Кючуса, поясняет источник, близкий к Polymetal.

Принял ли Polymetal решение участвовать в аукционе на Кючус, компания не комментирует. Ранее она заявляла, что "необходимо проанализировать его условия".

В марте глава Polymetal Виталий Несис говорил, что, если на аукционе будет разумная борьба и удастся купить Кючус недорого, чисто гипотетически строительство там может быть начато самое раннее в 2026 году. На месторождении требуется провести масштабную геологоразведку, металлургические тесты, поскольку это сложное месторождение с точки зрения минерального состава руды, а также масштабную работу в плане ESG, поскольку это регион проживания коренных народов. "Это небыстрый проект. Кто бы в итоге ни получил его, наверное, самое раннее, когда на этом месторождении может быть начато производство, это 2028 год", - заключил Несис.

Кючус (Якутия) - одно из крупнейших месторождений золота в нераспределенном фонде. Его запасы оцениваются в 181 тонну золота (включая забалансовые) и 27 тонн серебра, ресурсы - 253 тонны золота. Аукцион на Кючус запланирован на 8 октября, заявки на участие принимаются до 22 сентября. В аукцион включено два дополнительных условия: уровень добычи не менее 10 тонн золота в год с даты выхода на проектную мощность, а также использование для энергоснабжения энергии новой малой АЭС.