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Сигнал ЦБ после повышения ставки коротким шагом допускает новые ужесточения ДКП

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Банк России, повысив в пятницу ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75%, сохранил в своем заявлении сигнал о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в дальнейшем, причем на этот раз использовал множественное число.

Это пятое повышение ставки подряд. Шаг в 25 б.п. в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики до сих пор был только один, дважды ЦБ увеличил ставку на 50 б.п., а в июле - сразу на 100 б.п., впервые с декабря 2014 г.

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Такое решение ЦБ не было для рынка базовым сценарием, хотя и полноценным сюрпризом оно не является. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 50 б.п., но некоторые эксперты полагали, что ЦБ выберет шаг в 25 пунктов, сохранив пространство для маневра на ближайшие заседания в условиях сохраняющихся неопределенностей с эпидемиологической ситуацией.

В июле, повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил свой сигнал о будущей направленности ДКП. Регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения, но уже не позиционировал очередное повышение ставки как предопределенным заранее. Июльский сигнал регулятора гласил: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Незадолго до сентябрьского заседания ЦБ подтвердил свой сигнал и заявил, что не считает нужным его корректировать.

Повысив ставку на 25 пунктов, а не 50, ЦБ сохранил ястребиную тональность сигнала, при этом повышение ставки теперь упоминается во множественном числе.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении от 10 сентября.

Центробанк Банк России

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