ЦБ допустил, что ключевая ставка в будущем может превысить 7%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ключевая ставка в будущем может превысить 7%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Мы не прогнозируем возможные пики, мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали и это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", - сообщила Набиуллина.

Ранее в пятницу совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых.