Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к небольшому повышению на Московской бирже в пятницу вечером; рубль развернулся вниз к бивалютной корзине на фиксации прибыли после заседания совета директоров Банка России, повысившего ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых.

Курс доллара США составил 73,08 руб. в 19:00, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,39 руб., подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 9,8 копейки - до 79,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", развернулся вниз к доллару и евро на вечерних торгах. При этом, несмотря на то, что основным событием пятницы стало заседание ЦБ РФ и повышение ключевой ставки на 25 б.п., а не на 50 б.п., как ожидало большинство аналитиков, оно почти не повлияло на динамику рубля. Одновременно ЦБ не только сохранил "ястребиную" тональность сигнала, но и упомянул дальнейшее повышение ставки во множественном числе.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении от 10 сентября.

"Мы не прогнозируем возможные пики, мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали и это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", - кроме того, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания.

Также, по словам Набиуллиной, совет директоров ЦБ РФ рассматривал вариант сохранения ключевой ставки на уровне 6,50%, но выбирал между ее повышением на 25 и 50 б.п. "Обсуждалось три варианта: сохранение ставки, повышение на 25 базисных пунктов, повышение на 50 базисных пунктов, но основная дискуссия была между шагом повышения на 25 или 50 базисных пунктов", - пояснила глава ЦБ РФ.

Решение, принятое Банком России о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75%, стало пятым повышением подряд. Шаг в 25 б.п. в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики до сих пор был только один, дважды ЦБ увеличил ставку на 50 б.п., а в июле - сразу на 100 б.п., впервые с декабря 2014 года.

С момента начала цикла нормализации денежно-кредитной политики в марте этого года ставка поднялась на 2,5 п.п. На отметке 6,75% ключевая ставка находится впервые (осенью 2019 года ЦБ снизил ставку с 7% до 6,5%, миновав "промежуточную стадию".

Между тем, статданные, опубликованные в США в пятницу, показали ускорение темпов роста цен производителей в США в августе до максимальных с ноября 2010 года 8,3% в годовом выражении. В июле цены увеличились на 7,8%, и эксперты ожидали их подъема в августе на 8,2%. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в августе выросли на 0,7% после подъема на 1% в июле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,6%.

"Новая ключевая ставка немного превысила коридор нейтральных (не ускоряющих и не замедляющих инфляцию) процентных ставок в 5-6,5%. Полагаем, что это решение Банка России было связано с продолжением инфляции в августе до 6,68%, причем именно в том месяце, когда в прошлые годы на инфляцию потребительских цен сильно влиял фактор сезонной пищевой дефляции. Аналитики ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 7%, однако менее резкое повышение ставки, чем ожидалось, связано, вероятнее всего, с тем, что помесячная инфляция в августе росла медленнее, чем в предыдущие месяцы, и повысилась к июлю только на 0,17%, показав самый медленный рост в течение месяца с начала года. В любом случае, преобладание проинфляционных рисков, как отметил Банк России в сопроводительном пресс-релизе, значит, что эффект переноса издержек производства, в том числе, связанных с удорожанием импортной продукции, материалов и комплектующих, в потребительские цены пока не завершен", - отмечает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Повышение ставки на 25 б.п. до 6,75% производит впечатление того, что Банк России достиг оптимального для сдерживания инфляционных процессов уровня ключевой ставки и видит остаточные риски малозначимыми. На это указывает сигнальный комментарий на перспективу последующих заседаний: в отличие от июньского и июльского пресс-релиза, когда речь шла об "оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки", текущий комментарий "допускает возможность дальнейших повышений". Согласно практике регулятора, подобный переход сигнализирует (но не обязывает) о возможной паузе в цикле ужесточения процентной политики. Одновременно с этим, настораживает формулировка о том, что баланс рисков "значимо" смещен в сторону проинфляционных рисков. Это означает, что внимание к инфляционной траектории в сентябре - начале октября будет повышенным, а любые значимые отклонения от ожидаемой траектории (будь то по причине внутренних или внешних факторов) могут вновь вернуть вопрос о повышении ставки в политическую повестку", - говорит директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в небольшом плюсе.

Трейдеры оценивают решение Китая начать продажу нефти из госзапасов и продолжают следить за ситуацией с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени поднялась на 1,99% - до $72,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 2,29% - до $69,7 за баррель.

С начала текущей недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,3%.

Западные СМИ накануне сообщили со ссылкой на заявление китайского Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам, что КНР впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит улучшить положение, в котором оказались местные НПЗ. Этот шаг позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке и эффективно гарантировать энергетическую безопасность страны", говорится в сообщении ведомства. При этом планируемые к продаже объемы сырья не уточняются.

Тем временем производители в Мексиканском заливе все еще не могут возобновить добычу в полном объеме после обрушившегося на регион урагана "Ида". Согласно официальным данным, остается приостановленной работа мощностей, обеспечивающих около 77% производства нефти и природного газа в регионе.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 36,9 копейки, до 72,76 руб., и уменьшил курс евро на 31,99 копейки, до 86,1478 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 29,78 копейки по отношению к четвергу и составил 72,7455 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 19,75 копейки и составил 72,8347 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 291,879 млн, из которых $607,79 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 684,089 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 29,51 копейки, до 86,097 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 15,86 копейки и составил 86,1778 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR436,384 млн, из которых EUR157,588 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR278,796 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 6,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 17 б.п. - до 7,03% годовых. Ставка на срок один месяц прибавила 12 б.п. - до 7,16% годовых, ставка на срок три месяца подросла на 8 б.п. - до 7,43% годовых, ставка на срок шесть месяцев выросла на 5 б.п. - до 7,47% годовых.