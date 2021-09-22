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Хроника последних дней СССР

Более 40% россиян, имеющих автомобиль, в последнее время не садятся за руль

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Не водить машину в настоящее время предпочитают 42% россиян, имеющих автомобиль. Среди сограждан в возрасте 18-24 лет так относятся к своему автомобилю 58% респондентов. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, женщин, имеющих автомобиль, но при этом не желающих в последнее время садиться за руль, оказалось втрое больше, чем мужчин – 65% и 20% респондентов, соответственно.

По данным опроса, около половины россиян (47%) сообщили, что в их семье есть один автомобиль, 15% россиян сообщили, что в их семье не менее двух машин, не располагают личным автотранспортом более трети (38%).

Что касается пользования общественным транспортом, то ежедневно его пассажиром является каждый пятый россиянин (20%), несколько раз в неделю этим транспортом пользуются 17% сограждан или почти каждый шестой, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, чаще всех общественным транспортом пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга – ежедневно по 31% респондентов, несколько раз в неделю – по 27% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос, приуроченный к отмечаемому 22 сентября Всемирному дню без автомобиля, был проведен 19 сентября 2021 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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