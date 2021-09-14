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Dow Jones и S&P 500 выросли впервые за шесть дней

Nasdaq слабо снизился

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 в понедельник выросли впервые за шесть торговых сессий на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей или статистической информации.

При этом подъем Dow Jones на 0,8% стал самым существенным с 5 августа, по данным FactSet.

В то же время Nasdaq Composite завершил день в слабом минусе. Индекс продемонстрировал снижение четвертые торги подряд, чего не происходило с 19 июля.

Позитивное влияние на рынок оказывают ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система и правительство США продолжат оказывать поддержку экономике, сообщает MarketWatch.

"Я уверен, что у "быков" немного больше боеприпасов, чем у "медведей", - заявил директор по инвестициям Arbuthnot Latham Грегори Пердон, добавив, что финансовая поддержка по-прежнему остается.

Акции нефтепроизводителей возглавили подъем на фоне повышения цены нефти после того, как ОПЕК повысил оценку роста спроса на нее в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.

В том числе взлетела цена бумаг Marathon Oil (+7,2%), APA Corp. (+7,8%), Occidental Petroleum (+6,7%), Chevron Corp. (+2%).

В число лидеров роста котировок среди компонентов Dow Jones вошли страховщик UnitedHealth Group (+2,6%), производитель чипов Intel Corp. (+2,1%) и Boeing Co. (+2%).

Цена бумаг Apple Inc. повысилась на 0,4% в ожидании ежегодного мероприятия, которое пройдет во вторник. По прогнозам экспертов, на нем компания может представить новую линейку смартфонов iPhone.

United Parcel Service объявила о покупке краудсорсинговой онлайн-платформы Roadie, позволяющей доставлять товары день в день. Сумма сделки не раскрывается. Roadie представляет собой платформу, состоящую из множества водителей, которые выполняют доставку на своих собственных автомобилях. Стоимость UPS поднялась за день на 0,6%.

Между тем акции Dick's Sporting Goods подешевели на 1,3%. Ритейлер спортивных товаров планирует нанять 10 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон в этом году - максимальное количество в истории компании.

Котировки ADR Alibaba Group Holding снизились на 1,6%. Власти Китая намерены разделить платежный сервис Alipay, принадлежащий компании миллиардера Джека Ма Ant Group, число пользователей которого составляет более 1 млрд, сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники. По их словам, Пекин требует от Ant выделить в самостоятельный бизнес сервисы онлайн-кредитования Huabei и Jiebei, привлечь в него сторонних акционеров, а также создать для этих операций самостоятельное приложение. Ant, являющаяся крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay, на треть принадлежит Alibaba.

На этой новости также подешевели торгующиеся в США бумаги других китайских компаний, включая Bilibili Inc. - на 3,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось на 261,91 пункта (0,76%) - до 34869,63 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 10,15 пункта (0,23%), составив 4468,73 пункта.

Между тем Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 9,91 пункта (0,07%) - до 15105,58 пункта.

Dow Jones S&P 500 Nasdaq

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