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WSJ сообщила о возможной покупке корпорацией Fox таблоида TMZ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Fox Corp. в скором времени сможет заключить соглашение о покупке популярного в США интернет-таблоида TMZ у телекоммуникационной корпорации AT&T Inc., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры ведутся компаниями уже на протяжении года. По данным источников, стороны обсуждают сделку, в рамках которой таблоид оценивается в $100-125 млн.

Однако пока нет никаких гарантий, что она будет заключена.

Главной проблемой во время переговоров двух компаний стала необходимость убедить сооснователя TMZ Харви Левина поддержать сделку. Левина беспокоил вопрос о сохранении редакционного контроля в TMZ в случае перехода таблоида в Fox.

Как сообщили источники WSJ, Левин обсудил с главным исполнительным директором Fox Лакланом Мёрдоком условия потенциального сотрудничества и получил заверения в том, что в случае продажи TMZ будет контролироваться непосредственно руководством Fox Corp., а не информационным каналом Fox News.

TMZ Fox

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