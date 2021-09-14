Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сбербанк не исключил повышения ставок по депозитным продуктам до конца года

Сбербанк не исключил повышения ставок по депозитным продуктам до конца года
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк уже начал корректировать ставки по вкладам и допускает повышение ставок по депозитным продуктам до конца года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции.

ЭкономикаБанк России повысил ключевую ставку до 6,75%Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%Читать подробнее

"Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции и до конца будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - заявил он.

Говоря о ставках по ипотеке, Греф заявил, что банк будет стараться поддерживать минимально приемлемый уровень на рынке.

Сбербанк

Новости по теме

Новости

Facebook оштрафовали на 21 млн руб. за неудаление запрещенного контента

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

Цена газа в Европе достигла $808 за тысячу кубометров

Правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Поток газа по "Ямалу-Европе" вырос на четверть к уровню понедельника

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Цены на нефть растут на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе

Цены на нефть растут на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе

"Газпром" попросил Путина увеличить субсидии на развитие в РФ газомоторного транспорта

"Газпром" попросил Путина увеличить субсидии на развитие в РФ газомоторного транспорта

Wildberries призвал ритейлеров присоединиться к его "ценовой политике"

Бензин на АЗС Москвы дешевеет вторую неделю подряд, но меньшими темпами

Бензин на АЗС Москвы дешевеет вторую неделю подряд, но меньшими темпами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');