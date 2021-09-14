Сбербанк не исключил повышения ставок по депозитным продуктам до конца года

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк уже начал корректировать ставки по вкладам и допускает повышение ставок по депозитным продуктам до конца года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции.

"Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции и до конца будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - заявил он.

Говоря о ставках по ипотеке, Греф заявил, что банк будет стараться поддерживать минимально приемлемый уровень на рынке.