Сеть кофеен "Подорожник" начала размещение акций на внебиржевом рынке

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сибирская сеть кофеен "Подорожник" в рамках IPO хочет на первом этапе попытаться разместить акции на внебиржевом рынке, но при этом сохраняет планы выхода на "СПБ биржу" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа").

Об этом "Интерфаксу" сообщил вице-президент ПАО "Национальная сеть доступных кофеен "Подорожник" (головная компания сети) Владимир Фомин.

Компания 14 сентября провела roadshow для журналистов и инвесторов.

По словам Фомина, в рамках внебиржевого размещения "Подорожник" со вторника предлагает купить акции через ее сайт. Инвесторам предложены акции допэмиссии ПАО, цена размещения составила 1000 рублей за бумагу. В целом компания рассчитывает привлечь в результате IPO 1,9 млрд рублей.

"Наверное, мы выйдем на "СПБ биржу" в следующем году. (. . .) Мы планируем выйти на нее в любом случае, даже если будет у нас эмиссия закрыта. (. . .) Для того, чтобы формировать на рынке репутацию, пусть наши акции обращаются", - сказал Фомин.

Совет директоров головной компании планируется сформировать по итогам подписки на акции.

Привлеченные средства компания планирует направить на расширение сети. "Подорожник" собирается утроить число заведений до примерно 500 точек. Сеть, которая пока работает в Кемеровской и Новосибирской областях, намерена выйти на рынки Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Кроме того, привлеченные инвестиции могут быть вложены в закупку оборудования. Освоить новые вложения "Подорожник" планирует за 1,5-2 года.

По словам Фомина, сейчас производственный комплекс "Подорожника" уже может увеличить выпуск продукции в 3-4 раза. "Все это должно прирастать, масштабироваться и принимать новые формы", - сказал он, комментируя причины размещения акций.

Ранее сообщалось, что в дальнейших планах компании в 2023-2024 годах разместить на бирже вторую эмиссию акций на 3-4 млрд рублей и выйти в южные регионы страны или Москву, Московскую область.

"Подорожник" был основан в 1995 году в Кемеровской области. В ассортименте кофеен горячие блюда, выпечка, бутерброды, десерты и кофе. На данный момент в Новосибирской области представлено 45 кофеен, в Кемеровской области - 114 точек.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "Национальная сеть доступных кофеен "Подорожник" зарегистрировано в 2017 году. Владельцем компании является Татьяна Фомина. Чистый убыток компании в 2020 году составил 910 тысяч рублей.