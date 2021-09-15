Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сбор зерна в РФ вплотную приблизился к 100 млн тонн

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ к 14 сентября составил 98,9 млн тонн, сообщает Минсельхоз.

Год назад, по данным ведомства на эту дату, было собрано 113,6 млн тонн.

Посевы обмолочены с 37,2 млн га (38,6 млн га в прошлом году). Урожайность зерна, по данным Центра агроаналитики, составляет 26,6 ц/га (29,4 ц/га).

В том числе пшеница обмолочена с 24,4 млн га (25,8 млн га), ее сбор составил 70,7 млн тонн (81,3 млн тонн) при урожайности 29 ц/га (31,5 ц/га). Ячмень убран с 7,2 млн га (7,6 млн га), намолочено 17,5 млн тонн (20,8 млн тонн), урожайность составила 24,2 ц/га (27,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с 240,9 тысяч га (232,3 тысячи га), собрано 1,1 млн тонн (888,6 тысяч тонн) при урожайности 44,6 ц/га (38,2 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с 1,2 млн га (на уровне прошлого года), намолочено 1,9 млн тонн (2 млн тонн) при урожайности 16,2 ц/га (16,5 ц/га). Рапс убран с 921,4 тысячи га (864,1 тыс. га), намолочено 1,7 млн тонн (1,7 млн тонн) при урожайности 19 ц/га (20,2 ц/га). Соя обмолочена с 427,1 тысяч га (528,9 тыс. га), собрано 701,1 тысяча тонн (1 млн тонн), урожайность снизилась до 16,4 ц/га с 19 ц/га.

Сахарная свекла выкопана со 150,9 тысяч га (154 тысяч га), накопано 5,7 млн тонн (5,6 млн тонн) при урожайности 380,4 ц/га (363 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 90 тысяч га (90,3 тысяч га), накопали 2 млн тонн (2,2 млн тонн), урожайность составила 221,6 ц/га (240,7 ц/га). Овощи убраны с 81,9 тысячи га (74,7 тыс. га), собрано 1,6 млн тонн (1,9 млн тонн) при урожайности 199,9 ц/га (254,3 ц/га)

Сев озимых культур проведен на 7,8 млн га (8,2 млн га).

По прогнозам Российского зернового союза сбор зерна в РФ в этом году составит 118 млн тонн, в том числе пшеницы – более 75 млн тонн.

Россия Минсельхоз

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель

Нефть Brent подорожала до максимальных за 6 недель $73,9 за баррель

Совет директоров "Роснефти" обсудит снижение доли в "ключевом" активе

Сбербанк не видит "пузыря" на рынке потребкредитования

Сбербанк не исключил повышения ставок по депозитным продуктам до конца года

Сбербанк не исключил повышения ставок по депозитным продуктам до конца года

Facebook оштрафовали на 21 млн руб. за неудаление запрещенного контента

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

Цена газа в Европе достигла $808 за тысячу кубометров

Правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Поток газа по "Ямалу-Европе" вырос на четверть к уровню понедельника

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов

Минфин назвал недостаточной налоговую нагрузку на металлургов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');