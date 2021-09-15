Сбор зерна в РФ вплотную приблизился к 100 млн тонн

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ к 14 сентября составил 98,9 млн тонн, сообщает Минсельхоз.

Год назад, по данным ведомства на эту дату, было собрано 113,6 млн тонн.

Посевы обмолочены с 37,2 млн га (38,6 млн га в прошлом году). Урожайность зерна, по данным Центра агроаналитики, составляет 26,6 ц/га (29,4 ц/га).

В том числе пшеница обмолочена с 24,4 млн га (25,8 млн га), ее сбор составил 70,7 млн тонн (81,3 млн тонн) при урожайности 29 ц/га (31,5 ц/га). Ячмень убран с 7,2 млн га (7,6 млн га), намолочено 17,5 млн тонн (20,8 млн тонн), урожайность составила 24,2 ц/га (27,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с 240,9 тысяч га (232,3 тысячи га), собрано 1,1 млн тонн (888,6 тысяч тонн) при урожайности 44,6 ц/га (38,2 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с 1,2 млн га (на уровне прошлого года), намолочено 1,9 млн тонн (2 млн тонн) при урожайности 16,2 ц/га (16,5 ц/га). Рапс убран с 921,4 тысячи га (864,1 тыс. га), намолочено 1,7 млн тонн (1,7 млн тонн) при урожайности 19 ц/га (20,2 ц/га). Соя обмолочена с 427,1 тысяч га (528,9 тыс. га), собрано 701,1 тысяча тонн (1 млн тонн), урожайность снизилась до 16,4 ц/га с 19 ц/га.

Сахарная свекла выкопана со 150,9 тысяч га (154 тысяч га), накопано 5,7 млн тонн (5,6 млн тонн) при урожайности 380,4 ц/га (363 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 90 тысяч га (90,3 тысяч га), накопали 2 млн тонн (2,2 млн тонн), урожайность составила 221,6 ц/га (240,7 ц/га). Овощи убраны с 81,9 тысячи га (74,7 тыс. га), собрано 1,6 млн тонн (1,9 млн тонн) при урожайности 199,9 ц/га (254,3 ц/га)

Сев озимых культур проведен на 7,8 млн га (8,2 млн га).

По прогнозам Российского зернового союза сбор зерна в РФ в этом году составит 118 млн тонн, в том числе пшеницы – более 75 млн тонн.