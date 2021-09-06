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Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в РФ в 2021 г. до 118 млн тонн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 118 млн тонн, в том числе пшеницы – до более 75 млн тонн.

"Ситуация в этом году в целом не так благоприятна, как ожидалось весной, мы снизили прогноз валового сбора до 118 млн тонн, в этом составе более 75 млн тонн пшеницы", - сообщил президент союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что изначально союз прогнозировал сбор пшеницы в 82-83 млн тонн.

По его словам, основная причина – неблагоприятные погодные условия в ряде регионов и снижение урожайности зерна.

Злочевский также сообщил, что экспорт зерна в этом сельхозгоду (начался 1 июля 2021 года) составит 45 млн тонн, в том числе 35 млн тонн пшеницы. В прошлом сельхозгоду экспорт составил 48,5 млн и 39 млн тонн соответственно. Несмотря на снижение прогноза, он считает, что РФ в этом сельхозгоду сохранит мировое лидерство в поставках пшеницы.

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в РФ в 2021 г. до 118 млн тонн

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