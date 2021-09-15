Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов на 0,1-0,2%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent вновь превысила $74 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%, причем последний обновил исторический максимум.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4061,83 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 4064,11 пункта), индекс РТС - 1753,41 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 72,96 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+1,2%), "Яндекса" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), UC Rusal (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), расписки Ozon (-0,4%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Акционеры "ФосАгро" (+0,6%, до 5168 рублей) одобрили выплату дивидендов в размере 156 рублей на акцию (52 рубля на GDR) по итогам II квартала, сообщила накануне компания. Реестр для их получения закроется 24 сентября. Это рекордный размер квартальных дивидендов для "ФосАгро". Общая сумма выплат составит 20,2 млрд рублей, превысив FCF компании за II квартал (19 млрд рублей). По итогам I квартала "ФосАгро" объявила дивиденды в размере 105 рублей на акцию (35 рублей на GDR) на общую сумму 13,6 млрд рублей, что соответствует 90% квартального FCF.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду противоречивый: азиатские индексы в "минусе" на фоне слабой статистики из Китая, однако нефть дорожает, что обещает поддержку в акциях нефтегазового сектора. Впрочем, общий негативный фон все же доминирует, поэтому в начале дня вероятность снижения российских индексов выше, чем вероятность их роста.

Днем в еврозоне опубликуют данные по промышленному производству за июль. В США цены импорта и экспорта в августе, а также индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что Empire State Index снизится до 18,0 пункта с 18,3 пункта в августе. Промышленное производство в США могло расшириться на 0,5% за август. Вечером выйдет еженедельный отчет Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России бумаги "Трубной металлургической компании" торгуются последний день с дивидендами 17,71 руб. на акцию.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев ожидает консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 4030-4060 пунктов.

Вышедшая накануне статистика по потребительской инфляции в США немного приободрила инвесторов, поскольку данные указывали на некоторое торможение инфляции. Однако это замедление в большей степени вызвано снижением цен на отели и авиабилеты на фоне падения спроса, вызванного всплеском новой волны заболевших COVID-19. В то же время инвесторы продолжают опасаться повышения корпоративного налога на прибыль в США, поэтому фиксируют прибыльные позиции по технологическим компаниям. В результате американский индекс S&P 500 продолжил корректироваться седьмой день подряд, а индекс технологических компаний Nasdaq вплотную приблизился к уровню 15000 пунктов.

В среду китайский фондовый рынок снижается на фоне данных по замедлению темпов розничных продаж и промышленному производству в августе. Вечером выйдут данные по промпроизводству и загрузке мощностей в США в августе, которые также могут показать снижение и указывать на замедление темпов роста экономики. На таком фоне коррекционный настрой участников рынков может сохраниться.

Текущая благоприятная конъюнктура на рынке нефти, скорее всего, будет компенсирована слабо негативным фоном на глобальных рынках, в результате чего индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 4030-4060 пунктов, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,5-0,8% после роста в начале торгов на данных о некотором ослаблении инфляции в США, при этом Nasdaq (-0,5%) просел по итогам пятой сессии подряд.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.

В среду в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет в пределах 0,2%).

Опубликованная утром в среду порция статистических данных из Китая за август показала, что экономика страны снизила темпы роста, пишет MarketWatch.

В частности, данные показали, что рост розничных продаж (+2,5%) и промышленного производства (+5,3%) в Китае замедлился в августе на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи со вспышкой COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 6,3% с июльских 8,5%, промпроизводства - до 5,6% с июльских 6,4%.

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов, фьючерсы на Brent вновь тестируют рубеж $74 за баррель.

Нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $74,17 за баррель (+0,8% и +0,1% во вторник), октябрьская цена WTI - $71,02 за баррель (+0,8% и без изменений накануне).

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд.

Китай сообщил в среду, что начнет продажу сырья из стратегических резервов 24 сентября. В ходе первого аукциона будет продано порядка 7,38 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас", усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.