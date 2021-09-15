РФ предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для МС-21 до 2024 года

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила предложение от Российской Федерации об обнулении до 31 декабря 2023 года ввозных таможенных пошлин в отношении турбореактивных двигателей тягой более 110 кН, но не более 145 кН, используемых для производства среднемагистральных самолетов МС-21.

В настоящее время пошлина составляет 5% от таможенной стоимости.

"Введение предлагаемой меры таможенно-тарифного регулирования позволит повысить экономическую эффективность проекта по созданию семейства самолетов МС-21", - говорится в материалах, размещенных на сайте ЕЭК.

Обсуждение инициативы РФ продлится до 5 октября.

Нулевая ставка пошлины на импорт двигателей для МС-21 уже вводилась в 2014 году, в 2017 году было принято решение продлить ее до конца 2020 года.

МС-21 – семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". МС-21 будет предлагаться с двигателем PW1400G американской Pratt & Whitney, а также с российским ПД-14, разработку которого ведет "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в "Ростех").

В 2022 году ожидается запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 160-211 пассажирских мест. На данный момент подписаны твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21. Заказчиками являются "дочка" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" (85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота"), подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50, 16 из них для ее "дочки" Red Wings), "ВЭБ-лизинг" (30) и иркутская авиакомпания "ИрАэро" (10).