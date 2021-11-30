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МС-21 с крылом из российских композитов построен и передан на испытания

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из композиционных материалов российского производства, построен и передан на испытания, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск серийного производства базовой модификации МС-21-300 на 163-211 пассажирских мест неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет.

По данным "Ростеха", доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40%, это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций самолета разработаны при участии ученых МГУ и предприятий "Росатома". Консоли крыла и центроплан производятся на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск". При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в РФ.

По последним официальным данным, запуск производства МС-21-300 ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".

Первый полет МС-21

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В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотомКак пояснили в пресс-службе корпорации, данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетовПродолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысячи метров при скорости 300 км/часПлан полёта включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателейПо словам президента ПАО "Корпорация "Иркут" Олега Демченко, в МС-21 вложены "самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям"Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в годЛетчики-испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко (слева направо)
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
Ростех МС-21

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