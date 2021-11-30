МС-21 с крылом из российских композитов построен и передан на испытания

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из композиционных материалов российского производства, построен и передан на испытания, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск серийного производства базовой модификации МС-21-300 на 163-211 пассажирских мест неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет.

По данным "Ростеха", доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40%, это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций самолета разработаны при участии ученых МГУ и предприятий "Росатома". Консоли крыла и центроплан производятся на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск". При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в РФ.

По последним официальным данным, запуск производства МС-21-300 ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".