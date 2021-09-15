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"Газпром нефть" увеличит инвестпрограмму на 2021 год из-за сделки ОПЕК+

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" пересмотрит инвестиционную программу на 2021 год в сторону увеличения из-за сделки ОПЕК+, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

Страны-участницы ОПЕК+ решили ускоренно нарастить добычу, кроме того, для ряда стран, включая Россию, был повышен референтный уровень снижения производства, что позволяет российским компаниям его наращивать.

В конце августа замгендиректора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич говорил, что компания сохранила план по капвложениям на 2021 год на уровне "450 млрд рублей - плюс/минус". В 2022 году инвестиции будут не ниже, чем в 2021 году, добавил он.

Дюков заявил: "Безусловно, мы пересматриваем инвестиционную программу. Вот эта новая квота позволяет нам, соответственно, увеличить инвестиции".

"Инвестиционная программа будет пересмотрена в сторону увеличения. Есть рыночная возможность, поэтому ее нужно использовать", - добавил глава компании.

Газпром нефть Александр Дюков ОПЕК

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