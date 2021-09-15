ВС разрешил компаниям перекладывать налоговые убытки на подрядчиков

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Компания, столкнувшаяся с налоговыми доначислениями из-за неосмотрительного выбора контрагента, вправе взыскать с него соответствующие суммы в качестве убытков, решил Верховный суд России.

Трехлетний срок на их взыскание должен отсчитываться с даты вступления в силу решения налогового органа о доначислениях, следует из опубликованного определения ВС.

Взыскивать убытки с контрагентов, по чьей вине у компании возникли налоговые доначисления, рекомендует и Федеральная налоговая служба (ФНС).

"Налогоплательщик, пострадав от действия того контрагента, которого избрал, может защищаться. Чем? Требованием к такому контрагенту о возмещении убытка", - комментировал эту позицию весной 2021 года замглавы ФНС Виктор Бациев. Она закреплена в выпущенном в марте 2021 года письме ФНС о применении "антиуклонительной" статьи 54.1 Налогового кодекса.

История вопроса

На практике воспользоваться таким подходом с первого раза не удаалось АО "Таймырская топливная компания" (ТТК), дочерней структуре ГМК "Норильский никель". В 2014 году эта компания по итогам тендера заключила с ООО "Таймырстрой" договор на ремонт нескольких объектов на Дудинской нефтебазе в Красноярском крае. Работы были выполнены, результат заказчик принял в октябре 2014 года и заплатил 29,24 млн рублей, оформив с этой суммы вычет по НДС на 4,46 млн рублей.

В декабре 2016 года налоговая инспекция пришла к выводу, что в реальности "Таймырстрой" работы не производил, так как не имел для этого ни технических, ни кадровых ресурсов, не закупал необходимые материалы. На самом деле заказ был исполнен физлицами, а для обналичивания средств использовался фиктивный субподрядчик "Таймырстроя" - ООО "Мегаполис", следует из материалов судебного дела. В результате налоговая инспекция доначислила ТТК 4,46 млн рублей НДС и дополнительно выставила пени и штраф в размере 1,1 млн рублей.

Оспорить решение налоговой инспекции ТТК не удалось, как не получилось и взыскать сумму доначислений в качестве убытка с "Таймырстроя". Суды сочли, что действия контрагента нельзя квалифицировать как виновные, так как "дочка" "Норникеля" сама не проявила должную осмотрительность при выборе подрядчика на тендере. В частности, ТТК должна была обратить внимание на то, что уже на этапе подачи заявки была видна неспособность "Таймырстроя" выполнить заявленные работы - отсутствовала какая-либо техническая оснащенность, производственная база, квалифицированные специалисты.

Разбирательство в ВС

В Верховном суде в начале сентября представители ТТК настаивали на том, что основанием для налоговых доначислений стали все же недобросовестные действия контрагента, а не отсутствие должной осмотрительности при его выборе. По их словам, "Таймырстрой" создавал видимость, что работы выполняются им - пропуска на граждан оформлялись как на его работников.

В ответ на это тогда представитель "Таймырстроя" парировал, что ТТК несет свою долю вины, по его словам, заказчик мог узнать, чьими силами выполняются работы, еще в 2014 году, и если бы его это не устроило - расторгнуть контракт. Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ тогда отменила решения, принятые в пользу "Таймырстроя", и отправила спор на новое рассмотрение. А теперь стали известны мотивы этой отмены.

Позиция Верховного суда

Коллегия ВС подчеркивает, что "возмещение убытков допустимо при любом умалении имущественной сферы участника оборота, в том числе выразившемся в увеличении его налогового бремени", которое не возникло бы, исполняй другая сторона контракта свои обязательства добросовестно. Возможность заказчика самостоятельно выявить нарушения в работе подрядчика, умышленно нарушающего условия договора, по мнению коллегии ВС, само по себе не является основанием для освобождения подрядчика от ответственности.

Отказывая ТТК в удовлетворении иска, суды сослались на проявление ей неосторожности при выборе контрагента. Однако это могло служить лишь основанием для уменьшения судом размера ответственности должника, но не для полного отказа в удовлетворении требования о возмещении убытков, указала СКЭС ВС РФ со ссылкой на пункт 1 статьи 404 Гражданского кодекса. Эта норма разрешает суду уменьшать размер ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон.

По мнению ВС, судам следовало проверить доводы ТТК о нарушениях со стороны подрядчика: предоставлении им недостоверных данных о сотрудниках, привлечение без согласования к работам субподрядчика.

Кроме того, коллегия ВС не согласилась с выводом нижестоящих судов о том, что ТТК пропустила трехлетний срок на предъявление претензий к контрагенту, так как он начал течь с момента подписания актов о приемке выполненных работ. По мнению ВС, этот срок нужно отсчитывать с момента вступления в силу решения налогового органа по итогам проверки ТТК. Такие решения вступают со дня, когда налоговый орган отклонил апелляционную жалобу компании (статья 101.2 Налогового кодекса).

ТТК поставляет нефтепродукты добывающим, геологоразведочным, транспортным компаниям и муниципальным предприятиям. Ключевыми ее потребителями являются предприятия группы "Норильский никель", говорится на сайте ТТК. Выручка компании за 2020 год составила 13,4 млрд рублей, чистая прибыль - 404,26 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Таймырстрой" до 2018 года принадлежал Дмитрию Быцу и Сергею Сметанину, сейчас - Сергею Волобуеву. Данные о финансовых результатах представлены только за 2013-2014 годы: выручка компании составляла 1,76 млн рублей и 25,16 млн рублей, чистая прибыль - 9 тыс. рублей и 162 тыс. рублей соответственно.