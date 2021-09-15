Высокий суд Англии обязал экс-владельца Внешпромбанка отчитаться о покупке активов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высокий суд правосудия Англии и Уэльса обязал бывшего собственника Внешпромбанка Георгия Беджамова раскрыть информацию об источниках финансирования приобретения активов стоимостью свыше 1 млн фунтов стерлингов. Об этом рассказал "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

"Мы сейчас ждем очень важное решение Высокого суда правосудия Англии и Уэльса. В начале сентября он удовлетворил требование Внешпромбанка и обязал Георгия Беджамова раскрыть информацию об источниках финансирования приобретения активов стоимостью свыше 1 млн фунтов стерлингов. В ближайшие дни должен появиться приказ, по которому Беджамов обязан до 1 октября объяснить происхождение и основания для переводов на счет его компании Orange Tree более $150 млн, на которые он приобрел свои активы", - сказал он в кулуарах Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Это результат нашей совместной работой с компанией А1. Мы ожидаем, что в дальнейшем это позволит нам подтвердить доводы Агентства о том, что эти средства были возможно выведены Беджамовым из банка. Слушания по существу должны состояться в начале следующего года", - добавил он.

АСВ поручило А1, структуре "Альфа-групп", поиск активов бывших совладельцов Внешпромбанка - Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус. Агентство в российском суде просит привлечь к субсидиарной ответственности бывших собственников банка, общая сумма требований - 216 млрд рублей. Осенью 2019 года суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка вынес решение о передаче в конкурсную массу Внешпромбанка активов Маркус в США. В их числе - средства на сумму свыше $4,2 млн, поступившие от продажи апартаментов Маркус в жилом комплексе Albert Court в Лондоне. Сделка по продаже была выявлена в рамках судебного разбирательства в Великобритании, инициированного АСВ в партнерстве с A1.

Проблемы Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций РФ, вскрылись в конце 2015 года. ЦБ 18 декабря назначил в банк временную администрацию, а уже 22 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка. Затем регулятор принял решение не спасать банк и 21 января 2016 года отозвал у него лицензию. Клиентами Внешпромбанка были многие крупные российские компании. В марте 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

В 2017 году Маркус была осуждена на 8,5 лет колонии общего режима за растрату и особо крупное мошенничество на общую сумму в 113,5 млрд рублей. По тому делу экс-банкир признала вину в полном объеме. Кроме того, в 2017 году суд признал Маркус банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. В апреле 2021 года стадо известно, что Маркус согласилась заключить мировые соглашения в отношении ее активов в США и Европе.

Глава АСВ Юрий Исаев говорил в интервью "Интерфаксу", что с Беджамовым ситуация сложнее, так как он находится в Лондоне. "Но его паспорта изъяты, есть ордер на арест имущества. Определенное имущество у него выявлено, но эта работа еще продолжается. То есть стратегия понятна, сейчас мы готовимся к слушаниям по существу и рано или поздно сможем приступить к взысканию", - указывал Исаев.