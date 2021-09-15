Canadian Pacific купит Kansas City Southern за $31 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский железнодорожный оператор Kansas City Southern согласился на предложение Canadian Pacific Railway Ltd. о продаже, которое оценивает компанию почти в $31 млрд, включая $3,8 млрд долга, говорится в сообщении компаний.

Canadian Pacific заплатит примерно по $300 за акцию Kansas City Southern. Акционеры американского оператора получат за каждую принадлежащую им акцию по 2,884 акции канадской компании и по $90 денежными средствами. По итогам сделки акционерам Kansas City Southern будет принадлежать порядка 28%-ной доли Canadian Pacific.

Объединение операторов позволит добиться экономии примерно в $1 млрд в течение трех лет.

В конце мая Kansas City Southern разорвала подписанное в марте соглашение о слиянии с Canadian Pacific на сумму $25 млрд и заключила сделку с Canadian National Railway Co, оценившей ее в $30 млрд. В августе Canadian Pacific сделала улучшенное предложение о покупке американской компании, возобновив борьбу с Canadian National.

Canadian National заявила в среду, что Kansas City Southern должна будет выплатить ей $700 млн за срыв сделки, а также еще $700 млн для возмещения той суммы, которая была выделена американской компании для выплаты Canadian Pacific в мае за отказ от соглашения с ней.

Сделка потребует одобрения со стороны Бюро по наземному транспорту США (U.S. Surface Transportation Board), которое должно убедиться, что слияние крупных железнодорожных операторов соответствует интересам государства и не мешает конкуренции.

Kansas City Southern замыкает пятерку крупнейших операторов железнодорожных грузоперевозок в США. Владея железнодорожной сетью как в Штатах, так и в Мексике, компания играет ключевую роль в торговле между двумя странами. Ее поезда возят автомобили и другую промышленную продукцию с мексиканских предприятий в Техас и на Средний Запад, а также американские сельскохозяйственные товары в Мексику. Она также является оператором железнодорожной линии, идущей вдоль Панамского канала.

Акции Kansas City Southern и Canadian Pacific в ходе торгов в среду дорожают на 1,1%. Цена бумаг Canadian National подскочила на 3,4%.