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ЦБ счел преувеличенными опасения по поводу ухода пассивов физлиц из банков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Опасения относительно перетока пассивов физлиц из банков в другие организации немного преувеличены, кредитные организации могут удержать депозиты повышением ставок, считает первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Я думаю, что страхи по поводу ухода пассивов банков в другие организации немного преувеличены. Это не только связано с тем, что у нас в принципе профицит ликвидности и работает система рефинансирования, которая создавалась многие годы и сейчас она отстроена. Это в принципе не так. Даже если деньги клиентов уйдут в другие организации, эти организации все равно держат эти деньги в кредитных организациях", - сообщил Швецов на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

Он отметил, что вряд ли будет наблюдаться большой переток средств физлиц в наличные. Тема ухода части этих средств в цифровой рубль требует отдельного обсуждения, добавил первый зампред ЦБ.

Банки не считают проблемой приток средств физлиц на рынок капитала, даже если это частично финансируется не из текущих доходов, а депозитов, добавил Швецов.

По его словам, если тенденция перехода граждан на рынок капитала усилится, то, наверное, банкам придется повышать ставки по розничным пассивам. "Рынок есть рынок", - отметил первый зампред ЦБ.

ЦБ РФ Сергей Швецов

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