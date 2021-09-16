Shell построит в Роттердаме крупный завод по выпуску биотоплива

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила, что построит предприятие по выпуску биотоплива в своем энергетическом и химическом парке в Роттердаме.

Предприятие, которое будет выпускать 820 тысяч тонн продукции в год, станет одним из крупнейших в Европе по объемам производства экологически чистого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого дизельного топлива из отходов.

Окончательное инвестиционное решение по проекту принято, и предприятие может начать выпуск биотоплива в 2024 году, заявила компания.

Акции Shell теряют в цене 0,4% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 18%.