МТС консолидирует 100% УК "Система Капитал"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Структура ПАО "МТС" - Mobile TeleSystems B.V. - покупает 70% УК "Система Капитал" за 3,5 млрд рублей, соответствующее обязывающее соглашение компания подписала с ПАО АФК "Система" и подконтрольными ей АО "Система Финанс" и ООО "Система Телеком Активы", говорится в пресс-релизе корпорации.

Сделка будет закрыта в ближайшее время, по ее итогам МТС станет владельцем 100% УК.

УК "Система Капитал" предоставляет услуги в сфере управления активами с 2001 года. Компания предлагает финансовые инструменты для частных лиц и корпоративных клиентов.

За последние пять лет общий объем средств под управлением УК вырос в восемь раз до 184 млрд рублей.

Консолидация УК "Система Капитал" ускорит вывод новых продуктов для розничных инвесторов и состоятельных клиентов, расширит экосистему финансовых сервисов МТС, а также позволит увеличить долю на быстрорастущем рынке инвестиционных услуг, отмечается в пресс-релизе МТС.

По словам вице-президента по финансовым сервисам МТС, председателя правления МТС Банка Ильи Филатова, в ближайшие годы розничный рынок инвестиционных услуг в РФ будет расти намного быстрее рынка банковских депозитов.

"Используя потенциал экосистемы МТС, с этой сделкой мы планируем существенно нарастить рыночные позиции группы в цифровых инвестиционных сервисах. Мы также получим возможность дальнейшей интеграции платформы "МТС Инвестиции" в экосистему сервисов группы МТС", - отметил Филатов.

МТС владеет 30% УК с 2017 года. С 2018 года оператор совместно с УК развивает финансовый онлайн-сервис "МТС Инвестиции".