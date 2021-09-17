ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в сентябре "в районе 7%"

Эльвира Набиуллина выразила надежду, что сентябрьские значения окажутся "пиковыми"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в годовом выражении в сентябре, возможно, продолжит рост на фоне низкой базы прошлого года и приблизится к отметке 7%, но это будет ее пик, с которого начнется снижение, рассчитывает ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 сентября замедлилась до 0,04% с 0,07% неделей ранее. Для второй половины августа и первой половины сентября такая недельная инфляция все равно выше нормы - обычно фиксируется околонулевая динамика, либо даже небольшое снижение цен на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции. Годовая инфляция на 13 сентября ускорилась до 6,84-6,85% с 6,74% на 6 сентября и 6,68% на конец августа.

"По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было, пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%", - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Я бы не стала гадать (преодолеет ли инфляция отметку 7% - ИФ). Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре", - сказала глава ЦБ и выразила надежду, что "это действительно пиковые значения".

По словам Набиуллиной, инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, и того, что будет сказываться эффект от цикла ужесточения денежно-кредитной политики, которое ЦБ начал с марта. Повысив ставку последовательно на пяти заседаниях, ЦБ поднял ее на 2,5 процентных пункта до 6,75%.

Банк России не опасается, что ужесточение ДКП в итоге приведет к тому, что инфляция опустится ниже таргета.

"Рисков "перелета вниз" инфляции мы больших не видим, но мы действуем аккуратно. И вы видели, что последнее решение по ставке у нас было (повышение на - ИФ) 0,25 п.п., хотя многие на рынке ожидали 0,5 п.п. Многое будет зависеть от того, какие данные будут поступать. Поэтому в условиях такой неопределенности решили двигаться стандартным шагом", - сказала Набиуллина.