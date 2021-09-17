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Норвежская Yara сократит выпуск аммиака в Европе на 40% из-за рекордных цен на газ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Норвежская Yara из-за рекордно высоких цен на газ сократит производство аммиака на своих европейских заводах примерно на 40% к началу следующей недели.

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"Yara продолжит мониторить ситуацию, чтобы продолжать обеспечивать клиентов, сокращая при этом производство там, где это необходимо", - говорится в сообщении компании.

Норвежская Yara - один из крупнейших в мире производителей удобрений, занимает более 20% мирового рынка товарного аммиака.

Yara Норвегия газ

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