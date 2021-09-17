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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Глава ЦБ назвала борьбу с обманом заемщиков одним из приоритетов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Борьба с недобросовестными практиками банков становится для отраслевого регулятора столь же важной задачей, какой несколько лет назад было очищение сектора от слабых игроков, в результате которого число игроков рынка сократилось в разы.

"Другим важным направлением для развития банковского сектора должна стать поведенческая перезагрузка, то есть курс на ответственное и честное, во всех смыслах этого слова, ведение бизнеса. Это важно для формирования доверия на финансовом рынке", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме "Банки России - XXI век".

"Я хотела бы особенно заострить внимание на том, что для нас сейчас борьба с недобросовестными практиками приоритет того же уровня, как несколько лет назад было очищение банковской системы от слабых и вовлеченных в сомнительные операции игроков. Это приоритет такого же уровня. И мы здесь, конечно же, будем действовать", - подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что банки должны перестать вводить заемщиков в заблуждение, скрывать информацию об условиях продуктов, о правильном размере полной стоимости кредита для заемщика, прекратить навязывать дополнительные услуги и продвигать сложные решения неквалифицированной аудитории. "К сожалению, пока мы не удовлетворены тем, как банки ведут себя. Не все банки, я хотела бы сказать, есть банки, которые ведут себя честно и нам не хотелось бы, чтобы они проигрывали в конкурентной борьбе, потому что это недобросовестная конкуренция", - сказала она.

В качестве примера она привела рекламу "известного банка с предложением кредита под 5% годовых". "Мы знаем, что это, по сути, обман и получить кредит под такую низкую ставку практически невозможно как какой-то массовый продукт. И если почитать внимательно условия, написанные мелким шрифтом, то такая ставка действует только при оформлении страховки, которая существенно удорожает кредит", - отметила председатель.

"И это не единичный случай - многие крупные банки так заманивают клиентов. Именно заманивают - другого слова и не подберешь. Вообще, навязывание условно добровольных страховок, в том числе двойных или тройных, которые служат для обхода полной стоимости кредита и повышенных надбавок, - это распространенная практика. Розничные ставки и так высоки, а если посчитать все связанные комиссии и платежи, то в ряде случаев получается, что заемщики должны платить до 30% годовых или даже больше", - сказала Набиуллина.

Еще одной практикой, по ее словам, является реклама кредитной карты с большим грейс-периодом и низкой полной стоимостью кредита, однако на деле человеку предлагают подписать договор на оформление карты без грейс-периода и дополнительное соглашение - уже с ним. "Казалось бы, благо для человека. Но по этому допсоглашению процентная ставка оказывается значительно выше. Граждане подписывают не глядя, еще доверие к банкам есть, которое такими действиями подрывается, еще и потому что в договоре указана вполне рыночная ставка, а фактически приобретают гораздо более дорогой продукт, если выйдут за пределы грейс-периода", - отметила Набиуллина.

"Такая же игра в наперстки с потребителем с POS-кредитами, когда вместо них ему впаривают кредитные карты. И вместо, условно, кредита в 14% у человека на руках карта с ПСК 25% с возобновляемым лимитом. Мы спрашиваем банки: этот лимит хоть раз кто-то возобновлял? Нет, но возможность такая есть, отвечает банк. Очевидно, что в этой ситуации человек воспринимает данный кредит как целевой на покупку конкретного товара, а не как кредитную карту. Но, запутанный длинными договорами и пространными объяснениями менеджеров, человек на условия соглашается - и переплачивает. Я привела эти примеры, потому что они не единичные, нас это беспокоит. Еще раз поведенческая перезагрузка и поведенческий надзор - это наш приоритет на ближайшую перспективу", - сказала глава ЦБ.

Банк России намерен пресекать подобные недобросовестные практики, что в конечном итоге положительно скажется на банках, которые ведут ответственную клиентоориентированную политику.

Границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, по словам Набиуллиной, до сих пор очень сильно размыты. "Надежды на СРО пока в полной мере не оправдались. (...) Все стандарты и требования к продажам финансовых продуктов - внешние для банков, установлены регулятором, а не самим банковским сообществом. Это, конечно, признак крайней незрелости финансового сообщества. На эту тему надо серьезно подумать", - пояснила она.

Глава ЦБ обратилась к банкам с призывом не пилить сук, на котором они сидят. "Доверие клиентов - это то, на чем основана финансовая система", - сказала она, отметив, что банкам нужно еще раз подумать о том, как формировать долгосрочную лояльность клиента, которая может быть достигнута только "честностью и порядочностью, реальной заботой о нем". "Такое отношение к клиентам показало свою эффективность в условиях пандемии, когда в условиях стресса банки показали пример ответственного поведения, вникали в дела клиентов, в их сложности, и это оказалось стратегией выигрышной и для банков, и для клиентов. Поэтому мне кажется, этот урок пандемический на будущую стратегию нам нужно всем вместе осознать", - заключила она.

ЦБ РФ

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