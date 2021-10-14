ЦБ и Минфин уточнят порядок расчета полной стоимости кредита

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России вместе с Минфином и законодателями готовят законопроект, уточняющий порядок расчета полной стоимости кредита, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Регулятор в начале 2021 года заявил, что планирует поменять подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК), чтобы дестимулировать банки "прятать" реальную цену кредита в страховые премии и комиссии. Принятие поправок крайне важно для повышения защиты прав граждан при потребительском кредитовании, считают в ЦБ.

Предлагается в расчет ПСК, помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов, включать любые иные платежи заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц, если кредит выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи потребительского кредита. Кредитор, предлагающий заемщику дополнительные услуги к кредитному договору, будет обязан также предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг, с расчетом по нему ПСК и информированием заемщика о размере этой ПСК.

Кроме того, если по договору потребительского кредита (займа) предусмотрено несколько ставок, которые применяются в зависимости от поведения заемщика (например, если с кредитной карты снимаются деньги, то одна ставка, а если делается платеж по ней - то другая), предлагается рассчитывать ПСК, исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате.

Предлагается также увеличить "период охлаждения" в отношении дополнительных услуг: заемщик должен иметь возможность отказаться от них в срок вплоть до пяти календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальным "периодом охлаждения" останутся 14 календарных дней. Эта норма предлагается, потому что нередко гражданин обнаруживает, что стоимость кредита для него слишком высока только при совершении первого платежа.

Поправки предложено внести и в законодательство о рекламе: продвигать кредитные продукты можно будет только с хорошо заметным указанием реальной полной стоимости кредита, которая рассчитана по новым правилам. Кроме внесения ясности в реальные расходы гражданина на обслуживание кредита, унификация порядка расчета ПСК будет способствовать упрощению выбора наилучшего предложения на рынке.

В ЦБ рассчитывают внести законопроект в Госдуму до конца осенней сессии.