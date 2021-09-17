Банк ДОМ.РФ подключился к программе финансирования строительства отелей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк ДОМ.РФ сообщил, что подписал с Ростуризмом соглашение о присоединении к программе льготного финансирования строительства туристической инфраструктуры.

"Запуск программы Ростуризма позволит обеспечить приток "длинных" денег в отрасль. В Банке ДОМ.РФ накоплена большая экспертиза по оценке рисков и структурирования кредитных сделок финансирования проектов жилищного строительства и инфраструктуры, которая может быть успешно применена и для туристических объектов", - заявил через пресс-службу замгендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Ранее Банк ДОМ.РФ прошел отбор и был включен в перечень уполномоченных банков для участия в программе. Ростуризм выступает оператором программы.

В рамках программы банк сможет предоставлять проектное финансирование по льготной ставке в размере 3-5% девелоперам для строительства гостиниц категории не менее 3 звезд, площадью не менее 5 тыс. кв. м или номерным фондом от 120 номеров, а также многофункциональных комплексов (МФК), которые могут включать развлекательную, спортивно-оздоровительную, горнолыжную инфраструктуру и конгресс-центры. Номерной фонд в таких МФК должен занимать не менее 10% площадей.

Условия кредитования определяются индивидуально исходя из финансовой устойчивости конкретных проектов.

При этом льготная процентная ставка в размере 3-5% будет обеспечиваться за счет субсидии из федерального бюджета.

Предполагается, что программа сделает для бизнеса более выгодным инвестирование в развитие туристической инфраструктуры.