Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник вечером, рубль ускорил падение к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и негативной динамики ведущих финансовых рынков мира.

Курс доллара США составил 73,59 руб.в 19:00, что на 74 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,31 руб., подорожав на 90 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 81,2 копейки - до 79,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и падения основных мировых бирж. Долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group вызывают все больше опасений у участников торгов, и это толкает вниз мировые финансовые площадки.

Компании предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг, что станет ключевым тестом для финансового положения компании. На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.

Кроме того, инвесторы закрывают длинные позиции в рисковых активах в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ, как ожидается, прольет свет на будущее программы количественного смягчения (QE). Ожидается, что по итогам заседания 21-22 сентября Федрезерв опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США, а также точечный график прогнозов (dot plot) - это диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Инвесторы также будут ждать пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла, на которой он может внести больше ясности в вопрос о том, когда Федрезерв приступит к сворачиванию программы выкупа активов.

Федрезерв выкупает активы на сумму $120 млрд в месяц с июня 2020 года в рамках этой программы, и эксперты ждут от него четких сигналов о том, когда центробанк намерен приступить к ее сворачиванию. Многие полагают, что ФРС может начать сокращение ежемесячных объемов выкупа активов уже в ноябре, пишет Financial Times.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, распродажи на мировых рынках затронули и российские активы, в том числе рубль, который заметно снижается в основных парах. "К беспокойству инвесторов добавился китайский девелопер Evergrande. К тому же на этой неделе состоится двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, где будет обсуждаться, в каком объеме и когда начинать сворачивание программы количественного смягчения. Поэтому пока инвесторы готовы занять выжидательную позицию и даже сократить риск", - говорит Голубов.

"В начале недели на валютных площадках развивающихся рынков сохранилось преобладание ухода от риска. К окончанию рабочего дня максимальные потери наблюдались у валют России, Бразилии и Мексики, хотя в целом настроение на рынках EM выглядело крайне пессимистичным. Инвесторы предпочитают уходить от риска в преддверии двухдневного заседания ФРС, на котором может быть объявлено о начале сворачивания стимулирующих мер. Кроме того, давление на развивающиеся площадки оказывает ситуация в Китае, где терпит бедствие один из крупнейших девелоперов корпорация Evergrande. Пара "доллар-рубль" пытается закрепиться выше 73,5 руб., обновив максимум с 30 августа. Необходимо отметить, что на локально рынке приближаются основные налоговые платежи, однако настроение в рубле в ближайшее время будет полностью определяться аппетитом к риску на EM до и после заседания ФРС", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен вновь призвала Конгресс повысить лимит госдолга, заявив, что без этого правительство страны уже в октябре останется без денег и не сможет платить по долгам.

Экономисты и руководители Минфина единодушны в том, что неспособность Конгресса поднять потолок госдолга приведет к масштабной экономической катастрофе, написала Йеллен в авторской колонке для The Wall Street Journal в воскресенье.

Йеллен отметила, что дефолт США может спровоцировать исторический финансовый кризис, который усугубит ущерб, наносимый мировой экономике пандемией коронавируса.

Палата представителей Конгресса США проведет голосование по вопросу повышения потолка госдолга, составляющего в настоящее время $28 трлн, на текущей неделе. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел ранее дал понять, что представители его партии не намерены поддерживать увеличение лимита госдолга.

Он выразил уверенность, что демократы, настаивающие на выделении триллионов долларов на финансирование инфраструктурных, климатических и социальных инициатив, должны сами нести всю ответственность за повышение потолка госдолга.

Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в понедельник. Давление на котировки, тем не менее, продолжает оказывать рост доллара США на фоне опасений о потенциальном крахе китайского застройщика China Evergrande Group, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник упала на 1,57% - до $74,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,86% - до $70,63 за баррель.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают признаки увеличения предложения в США на фоне продолжающегося восстановления добычи после урагана "Ида", а также сохраняющиеся опасения в связи с распространением нового штамма коронавируса и его последствиями для восстановления мировой экономики.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 сентября на 77,13 копейки, до 73,3315 руб., и увеличил курс евро на 41,71 копейки, до 85,8785 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в понедельник на 79,97 копейки по отношению к пятнице и составил 73,3565 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 72,1 копейки и составил 73,3783 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 475,257 млн, из которых $702,231 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 773,026 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 43,57 копейки, до 85,8875 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 49,53 копейки и составил 85,9814 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR542,474 млн, из которых EUR138,662 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR403,812 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,97% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,03% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы - 7,21%, 7,45% и 7,57% годовых.