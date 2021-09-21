Рубль вечером слегка усилил темпы роста к доллару и евро

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник вечером, рубль несколько усилил повышение к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне и на фоне позитивной динамики мировых рынков.

Курс доллара составил 73,01 руб. в 19:00, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,6 руб., подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,4 копейки - до 78,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах. Коррекционное повышение рубля после падения накануне обусловлено дорожающей нефтью и позитивной динамикой мировых рынков. При этом инвесторы находятся в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Многие игроки рассчитывают, что выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,615 млн в пересчете на годовые темпы, тем временем сообщило министерство торговли страны во вторник. Эксперты прогнозировали в среднем подъем на 2%, по данным Trading Economics.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале увеличился на $900 млн и составил $190,3 млрд, говорится в отчете министерства торговли. Согласно пересмотренным данным, в январе-марте отрицательное сальдо составляло $189,4 млрд, а не $195,7 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита в апреле-июне до $191 млрд с объявленного ранее уровня первого квартала.

Также участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг китайского застройщика China Evergrande Group. В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.

Биржи Китая закрыты в понедельник и вторник, так как в стране отмечают осеннее равноденствие.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева, во вторник курс пары "доллар-рубль" снижался в рамках коррекции после значительного роста в понедельник. При этом, по ее словам, если в понедельник рубль показывал один из худших результатов среди валют развивающихся рынков, то сегодня, наоборот, он смотрелся довольно неплохо по сравнению с другими валютами EM. "Опасения, связанные с возможным дефолтом китайского застройщика Evergrande и близостью заседания ФРС, во вторник начали ослабевать. Определенную поддержку рублю оказал и рост нефтяных цен в первой половине дня. Американский регулятор вряд ли объявит на сентябрьском заседании о начале сворачивания программы покупки активов и может ограничиться лишь намеком, что сроки таких действий будут обозначены на следующем заседании в начале ноября. Тем не менее, вероятно, курс пары "доллар-рубль" останется на повышенных уровнях до того, как будет раскрыта интрига заседания ФРС в среду вечером", - говорит Пономарева.

"Сегодняшний же день характеризовался публикацией августовских данных по рынку недвижимости в США. Число разрешений на строительство и объемы строительства новых домов выросли сильнее, чем предполагал консенсус-прогноз Bloomberg. Такие данные могут свидетельствовать о том, что дефицит строительных материалов начинает ослабевать, что должно замедлить рост цен на недвижимость в дальнейшем. Однако реакция рынка на такую статистику была незначительной - инвесторы продолжают находиться в ожидании заседания ФРС. Ожидаем, что завтра рубль продолжит показывать сдержанную динамику, но во второй половине недели курс пары "доллар-рубль" может попробовать опуститься в сторону 72,5 руб. за доллар после раскрытия интриги заседания ФРС и на фоне усиления продаж валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты НДПИ в понедельник", - также подчеркивает Пономарева.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются во вторник вечером. Инвесторы продолжают оценивать вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник увеличилась на 0,31% - до $74,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,34% - до $70,53 за баррель.

Крупнейший производитель нефти в американской части Мексиканского залива Royal Dutch Shellзаявил, что ущерб, нанесенный ураганом "Ида" прибрежным предприятиям, приведет к снижению добычи в начале следующего года. По данным на понедельник, около 18% мощностей по добыче нефти и 27% природного газа в американской части залива по-прежнему не возобновили работу после стихийного бедствия.

Банк России во вторник, 21 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 460 млрд рублей (при лимите 460 млрд рублей и спросе 711,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,66% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 сентября, банки разместили 660 млрд рублей (при лимите 660 млрд рублей и спросе 781,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,69% годовых.

ЦБ РФ 21 сентября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 6 млрд 240,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 сентября на 12,48 копейки, до 73,2067 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,17 копейки, до 85,8568 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 14,19 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,2146 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 17,34 копейки и составил 73,2166 руб Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 250,115 млн, из которых $398,246 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 851,869 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 4,76 копейки, до 85,9351 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00, напротив, опустился на 10 копеек и составил 85,8989 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR384,16 млн, из которых EUR104,548 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR279,612 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,96% и 7,02% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 7,24% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,56% годовых.