Минфин перенесет расходы на 900 млрд руб. с 2023-2024 гг. на текущий год

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин перенесет расходы на 900 млрд рублей с 2023-2024 годов на текущий год, в том числе 190 млрд рублей получит ВЭБ в рамках взноса на погашение внешнего долга, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"У нас эти года наполняются дополнительными расходными обязательствами, поэтому для того, чтобы сбалансировать трехлетку, мы предлагаем часть расходов 2023-2024 годов профинансировать в текущем году", - сказал Силуанов.

"В текущем году хорошая конъюнктура, хорошие доходы. В текущем году мы ряд взносов в капиталы, ряд инвестиционных расходов можем профинансировать в счёт будущих периодов и тем самым ослабить давление на расходы предстоящих лет", - пояснил он.

"Наши предложения - профинансировать расходы будущей трёхлетки, в первую очередь, 2023-2024 годов, на сумму порядка 900 млрд рублей. В основном это расходы, которые не являются постоянными, длящимися, текущими - взносы в "уставники", в первую очередь, это ВЭБ, расходы на строительство дорог, Росавтодор", - сказал министр.

"Мы все обязательства 2023-2024 годов, которые стояли по ВЭБу, для выполнения им своих обязательств перед внешними кредиторами сносим на 2021 год. ВЭБ получает дополнительные возможности для увеличения кредитования. Порядка 190 млрд рублей", - сообщил Силуанов.

Часть средств будет выделена в рамках докапитализации "Объединенной авиастроительной корпорации" в соответствии с договоренностями, достигнутыми с госкорпорацией "Ростех", добавил министр.

Для ВЭБа механизм переноса взносов из бюджета за счет будущих лет Минфин использует не в первый раз. Так, осенью 2019 года Минфин сообщил, что ВЭБ направит на погашение внешних долгов дополнительные 160 млрд рублей бюджетных средств, перераспределенных с 2020-2021 годов на 2019 год.

ВЭБ, лишившийся возможности рефинансировать внешний долг из-за секторальных санкций, в 2015-2016 годах столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. С тех пор госкорпорация регулярно получает субсидии из бюджета в капитал на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну РФ.